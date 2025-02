Ho sempre sbagliato col forno, ma solo ora capisco perché: addio disastri in cucina

Cerchiamo di capire bene come utilizzare in modo corretto il forno, facendo in questo modo non ci sbaglieremo più! E’ facilissimo.

Nelle nostre cucine abbiamo tutti il forno che utilizziamo spessissimo d’inverno, dato che ci aiuta anche a riscaldare casa, ma molto poco in estate per via del caldo. Il problema però riguarda spesso la cottura. Sbagliamo i tempi, oppure i gradi che impostiamo e di conseguenza non abbiamo un risultato perfetto.

Ma questo accadeva fino a ieri! Oggi ci siamo noi a darvi una mano, perché vi spieghiamo per bene come utilizzare il nostro forno in modo semplice e veloce. Quindi iniziamo subito.

Forno: ecco come utilizzarlo in modo corretto

In commercio esistono due tipi di forno e noi dobbiamo sapere molto bene quale dei due abbiamo, parliamo del forno statico o di quello ventilato. E’ importante conoscere la differenza per capire meglio come avere dei risultati ottimi quando cuociamo i nostri alimenti. La modalità statica è il forno più tradizionale.

Funziona per irraggiamento ed il calore deriva da una resistenza elettrica. In questo modo cuciniamo lentamente e gestiamo anche meglio il cibo al suo interno. Motivo per il quale, questo tipo di forno, viene indicato per la cottura di tutti quegli alimenti che contengono lievito come pane, pizza o focacce. In questo caso, poi, togliamo sempre la leccarda da forno perché può impedire la corretta diffusione del calore.

La modalità ventilato, come dice il nome, ha una ventola che genera un flusso di aria per diffondere il calore in ogni parte del forno. Ecco quindi che cuciniamo in modo veloce ed uniforme. Questo tipo di forno è perfetto per gli alimenti che devono rimanere morbidi all’interno ma con una crosticina bella spessa fuori.

Ma quali altre differenze ci sono tra i due forni? Il forno ventilato cuoce a circa 20 gradi in meno rispetto a quello statico. Un esempio pratico, dobbiamo cuocere qualcosa a 200 gradi in forno statico? Se abbiamo il ventilato impostiamo a 180 gradi allungando leggermente la cottura. In casa abbiamo questo tipo di forno?

Non dobbiamo avere paura perché possiamo cuocere senza problemi anche i lievitati, con un piccolo trucchetto. Spennelliamo sopra poco burro fuso oppure dell’uovo o del latte ed ecco che il risultato sarà perfetto. Quando cuociamo il pane mettiamo poi una piccola ciotola con dell’acqua sul fondo del forno.

Questo ci permette di mantenere un ambiente umido e di cuocere alla perfezione il nostro pane. Togliamo la ciotolina solamente negli ultimi minuti di cottura! Da adesso in poi il forno di casa non avrà segreti e sicuramente non combinerai alcun tipo di guai!