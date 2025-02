Ho sempre sbagliato col riso: da quando lo conservo così ho smesso di preoccuparmi

Vuoi conservare in modo corretto il riso? Ecco i consigli che devi assolutamente conoscere, ti cambieranno la vita ed il tuo portafoglio ringrazierà!

In casa o meglio nella dispensa abbiamo sempre delle confezioni di pasta o riso che teniamo per non dover comprare tutto all’ultimo momento. Noi oggi ti vogliamo mostrare cosa possiamo fare con il riso quando ne avanza poco ed abbiamo paura che si rovini. Siamo certi che da questo momento in poi non avrai alcun tipo di problema.

Ma non solo, avrai anche sempre a disposizione tutto in casa senza doverlo andare a comprare. Quindi andiamo a vedere come conservarlo in modo corretto.

Riso: il segreto per conservarlo è solamente uno

Il riso è uno degli alimenti che viene maggiormente utilizzato in tutto il mondo ed è davvero molto versatile in cucina. Ma non solo, possiamo conservarlo anche per un lunghissimo tempo nella nostra dispensa. Dobbiamo però fare attenzione una volta che apriamo la confezione dato che può soffrire di sbalzi di temperatura e di umidità.

Ecco quindi che dobbiamo avere delle piccole accortezze. Ma che cosa succede se lo conserviamo male? Come capita anche alla pasta, o alla farina, il nostro riso potrebbe essere infestato da quelle che comunemente vengono chiamate le “farfalline del cibo”. Quando capita, è facile capire che dobbiamo gettare via il pacco aperto.

Ma come possiamo conservare nel modo corretto il nostro riso e non sprecarlo? Se ovviamente non è aperta la confezione sottovuoto lasciamola in dispensa senza problemi ma controlliamo sempre che non ci siano lesioni e che il riso sia ben compatto. Quando è aperta il modo migliore per conservarli sono i contenitori che hanno la chiusura ermetica.

In questo modo il riso non entra in contatto con l’aria e non c’è la possibilità di contaminazione. Ricordiamoci poi di indicare sul barattolo la data di scadenza che era presente nella confezione. Lasciamo il barattolo in un luogo senza luce e al fresco. Ovviamente, in commercio ci sono anche dei sacchetti che fanno il sottovuoto e vanno benissimo anche loro.

Sai però che puoi anche congelarlo? Si è un ottimo metodo per fare in modo che non si rovini anche per lungo tempo, specialmente se messo sottovuoto. Anche in questo caso indica sempre la data di scadenza. Questo ultimo metodo è un po’ alternativo ma funziona alla perfezione. Quindi adesso che conosci tutti questi consigli sul riso non avrai alcun problema a conservarlo correttamente!