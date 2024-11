Ho smesso di comprare ogni volta un profumatore nuovo: con questo trucco ne ho una scorta infinita

Spendevo una fortuna per profumare casa, ma con questo trucco ho smesso: la soluzione geniale.

Avere una casa che profumi di buono è l’obbiettivo di tutti. Soprattutto quando si passano ore a pulire ogni superficie ma, poi, il naso non ci restituisce la stessa soddisfazione della vista. Ecco, allora, che ci precipitiamo al supermercato o al negozio di detersivi per fare scorta di profumatori e, così, spendiamo una vera fortuna. Io ho smesso: con questo trucco ho risolto una volta per sempre e ho risparmiato un bel gruzzolo.

La soddisfazione che proviamo quando apriamo la porta di casa e veniamo investiti da un profumo fresco e inebriante non ha pari. Chi dice che per ottenere un simile risultato si debba per forza mettere mano al portafoglio? Ecco come procedere, passo dopo passo, per ottenere lo stesso effetto a costo zero.

Non compro più i profumatori: con questo trucco ne ho una scorta infinita

Ebbene, chiunque abbia mai acquistato uno di quei profumatori che si mettono in corrente, saprà bene che la loro durata non è poi così lunga. Il liquido contenuto, in genere, finisce nel giro di una manciata di giorni, una settimana al massimo. Molto dipende, sicuramente, dal tipo di profumatore e della possibilità di regolarlo, ma, in linea generale, il contenuto si svuota facilmente.

Ciò significa che saremo costretti, nel giro di poco, ad acquistare una ricarica se non direttamente un nuovo profumatore. E, così facendo, settimana dopo settimana, ecco che ci ritroveremo a spendere una vera fortuna pur di mantenere la casa profumata. E se vi dicessimo che c’è una soluzione semplicissima?

Si tratta di utilizzare un prodotto che, di sicuro, troverete già a casa. Stiamo parlando dell’ammorbidente, quello che usiamo per rendere soffice e profumato il nostro bucato. Di sicuro, tutti ne abbiamo uno preferito e ne facciamo scorta e, di certo, una bottiglia di ammorbidente ci dura molto più che qualche giorno.

Ciò che faremo, dunque, sarà andare a mischiare un dito di prodotto con due di acqua. A questo punto amalgameremo per bene e riverseremo il tutto nel nostro profumatore. Faremo, ovviamente, attenzione ad aprire con delicatezza l’erogatore e non far sgocciolare ovunque il composto. Non resterà, poi, che ricomporre e mettere di nuovo in corrente.

Il profumo che si diffonderà in casa sarà irresistibile, fresco e duraturo. Ma, soprattutto, potremo ripetere l’operazione ogni volta che serve senza dover comprare ogni volta una ricarica o un profumatore nuovo di zecca. Tentar non nuoce, giusto?