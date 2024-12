Ho speso meno di 15 euro e ho aggiunto un pezzo d’arredo utilissimo al soggiorno: ha una duplice funzione furbissima

Scopriamo insieme come possiamo scegliere un complemento di arredo multiuso spendendo pochissimo. Rimarrai senza parole! Bello, elegante e funzionale.

In casa siamo sempre alla ricerca di qualche oggetto che possiamo utilizzare in mille modi diversi, come l’incredibile offerta che ti stiamo per indicare. Possiamo sfruttarlo in tanti modi, oltre ad essere bello esteticamente. Il suo colore particolare poi si addice a qualsiasi ambiente perché dona quel qualcosa in più.

Siamo certi che non hai ben capito che tipo di oggetto d’arredamento sia e come mai costa così poco. Quindi non ti lasciamo sulle spine ma ti diciamo di scorre le prossime righe per scoprirlo!

Altro che spese pazze, con 12,50 euro compri un pezzo di arredamento super utile

Il prodotto che vi vogliamo mostrare oggi arriva da un negozio di mobili super conosciuto per via dei costi eccezionali che riesce a dare al pubblico. Parliamo ovviamente di Ikea! Il marchio Svedese che e’ riuscito nel tempo a diventare un vero e proprio leader in questo settore. Se ti occorre qualcosa di bello, multiuso e ad un prezzo giusto sai che dai lui lo trovi.

Oggi, in particolare di vogliamo parlare di un mobile che vale per tre! Si perché è un pouf dove appoggiare i piedi, una seduta extra per degli ospiti ma anche un modo super efficace per riporre qualsiasi oggetto in casa! Una soluzione super creativa che ti lascerà senza parole. Ma come si chiama? KJUGE.

Il pouf ha una forma super originale che sicuramente in casa non passa inosservata è infatti un esagono di stoffa che possiamo scegliere in ben due colorazioni. Una che tende al blu ed una nera. Si adatta alla perfezione se in casa abbiamo uno scaffale KALLAX. Ma come si apre? Ha una piccola etichetta in tessuto che ci aiuta.

Insomma un oggetto pratico e piccola ma super multi funzione. Se vogliamo prenderci cura di lui possiamo pulirlo semplicemente con un panno umido e tornerà come nuovo! Spendendo solamente 12,50 euro hai un oggetto incredibile che ti permette di essere utilizzato in qualsiasi momento, dal relax sul divano come poggia piedi a posto extra, ottimo per le cene con gli amici o in famiglia, come in questo periodo.

Per non parlare dello spazio interno che sicuramente ci aiuta sempre, in casa non basta mai! E’ adatto anche alla spedizione oltre che vederlo direttamente nel punto vendita. Siamo certi che anche tu ti innamorerai di lui al primo sguardo, se già non è successo.