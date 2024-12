Ho trovato in frigo un panetto di lievito di birra scaduto: invece di buttarlo, l’ho usato per risolvere un fastidio serio in bagno

Può capitare che ci dimentichiamo di un piccolo panetto di lievito in frigorifero ma non buttiamolo mai, possiamo utilizzarlo in modo incredibile! Rimarrai stupita dal risultato.

Solitamente nei periodi di festa abbiamo tutti in casa del lievito perché ci occorre per mille ricette. Ma può succedere che per nostro errore scada. Sappiamo bene che alcuni alimenti vanno buttati ma non in questo caso. Il lievito di birra è davvero utile in particolar modo per la pulizia del bagno.

Sembra strano ma una volta provato non riuscirai più a tornare indietro. Scopriamo insieme come utilizzarlo e soprattutto quale problema riesce a risolvere!

Lievito di birra in bagno? Assolutamente si

In un passato non troppo lontano il lievito di birra era praticamente oro ed introvabile, parliamo di quando c’era il Covid ed eravamo chiusi in casa senza poter uscire. Ovviamente adesso non è più così ma da quel momento in poi in tantissimi hanno continuato a fare il pane o le pizze in casa, ecco quindi che in molti abbiamo il lievito di birra fresco in casa.

Ma come tutti le cose, una volta scaduto, non abbiamo voglia di buttarlo via. E poi c’è un dettaglio importante ha una scadenza molto breve. Quindi è facile che ci sfugga in frigorifero, specialmente se va a finire nella parte posteriore, coperto da altre cose. Come sempre vi sconsigliamo assolutamente di realizzare dei piatti con il lievito scaduto ma possiamo dargli una nuova vita.

Si avete letto bene! E’ infatti perfetto per poterlo utilizzare in bagno. Ma in che modo? Neutralizza gli odori dello scarico del bagni. In questo caso facciamo scogliere in un litro di acqua bollente e poi versiamolo, il cattivo odore sparirà come per magia. Ecco quindi che gli abbiamo dato una nuova vita senza dover sprecare nulla.

E’ ottimo anche per altri utilizzi, come fertilizzante per le piante, oppure per la nostra bellezza come maschera per il viso o per i capelli. Quindi da adesso in poi se vediamo il nostro lievito di birra scaduto nel frigorifero possiamo non essere tristi perché abbiamo modo di dare un secondo utilizzo a qualcosa senza doverlo buttare via.

Adesso che conosci questi sue potenzialità non lo comprare solamente per i secondi fini ma utilizzalo sempre prima in cucina e se capita in bagno! Siamo certi che il risultato ti sconvolgerà specialmente se prima ha cotto i broccoli e buttato via l’acqua di cottura. Un risultato davvero wow.