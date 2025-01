Ho trovato strane macchie sui miei vestiti, poi ho capito che era colpa del ferro da stiro: come ho risolto in modo green

Scopriamo come possiamo pulire in modo perfetto e super economico il nostro amato ferro da stiro. E’ facilissimo, non serve neanche olio di gomito!

Purtroppo ci impegniamo moltissimo quando mettiamo i nostri capi a lavare ma in alcuni casi poi ci accorgiamo che sono rimaste della macchie ma da che cosa dipende? Sai che molto spesso non c’entra assolutamente la lavatrice, anzi. E’ tutta colpa del ferro da stiro. Si hai letto bene, non siamo impazziti.

Ecco come puoi risolvere questo problema e come controllare che non accada nuovamente. Prendi nota è facilissimo e ci vuole veramente poco per risolvere.

Addio macchie su i vestiti per colpa del ferro da stiro in un baleno

Forse non tutti lo sanno ma anche il ferro da stiro, come tutti gli elettrodomestici che ci sono in casa possono dare dei segni di usura e vanno tenuti con cura per farli durare il giusto tempo. La piastra, specialmente, è a rischio di macchie e bruciature che poi impediscono una corretta stiratura dei panni e possibili macchie.

Ecco quindi che dobbiamo prenderci cura del ferro da stiro in modo continuo. Noi oggi ti mostreremo come dire addio alla piastra rovinata e sporca con alcuni consigli semplici e facilissimi. Ovviamente sono anche a costo zero perchè green. Ti abbiamo incuriosito vero? Iniziamo. Come primo metodo per dire addio a macchie e bruciature ti consigliamo il bicarbonato.

Tutti noi lo abbiamo in casa perché davvero multiuso! In questo caso sciogliamo un cucchiaino in acqua tiepida e diventa un detergente perfetto. Puliamo la piastra quando è spento con un panno in microfibra. Se è molto macchiata facciamolo quando è tiepida ma massima attenzione a non scottarsi!

Il secondo rimedio arriva dalla nonna. Utilizziamo della cera, proprio quella delle candele. Facciamola colare sulla piastra e poi puliamo con un foglio di carta di giornale. E’ importante utilizzarla bianca per evitare di lasciare residui di colore. Abbiamo del limone in casa? Ottima scelta! In questo caso facciamolo a spicchi e strofiniamo la sua polpa sulla piastra fredda.

Sciacquiamo e poi puliamo con un panno in microfibra umido. Le macchie scure saranno un lontano ricordo. Vogliamo pulire alla perfezione anche i buchini dove esce il vapore? Prendiamo un cotton fioc che inumidiremo con acqua e sale, oppure acqua e aceto. In questo modo saranno perfetti! Ricordiamoci sempre che il nostro ferro deve essere staccato dalla corrente e freddo.

E’ importante poi non utilizzare mai pagliette in acciaio per rimuovere le bruciature perché rischieremo solamente di graffiare la piastra ed in questo caso non c’è rimedio! Adesso che conosci come mantenere a lungo il tuo elettrodomestico, siamo certi che non avrai problemi di macchie su i capi o di qualsiasi altra cosa.