I 5 mercatini di Natale 2024 più belli di tutto il Lazio: devi visitarne almeno uno

In questo periodo magico che si sta avvicinando del Natale ci sono alcuni mercatini che devi assolutamente visitare. Ecco quali sono! Non puoi perderteli assolutamente.

Mancano sempre meno giorni al momento più bello dell’anno, ovvero il Natale. La voglia di staccare la spina e passare del tempo con la nostra famiglia cresce sempre di più. Noi oggi ti vogliamo indicare i cinque mercatini che devi trovare il modo di visitare. Sono belli, hanno buon cibo e soprattutto magici!

Quindi non attendere ulteriore tempo e goditi questo momento con le persone che ami, che siano amici o parenti. Come puoi immaginare potrai vedere questi mercatini anche dopo Natale e con l’arrivo del nuovo anno, fino al 6 gennaio!

Mercatini di Natale che non puoi perderti nel Lazio

In tantissime regioni italiane ci sono numerosi mercatini che ti permettono di immergerti completamente nell’atmosfera magica di questo periodo. Noi oggi ti vogliamo far conoscere ben cinque di loro. Si trovano in punti diversi di questa regione. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere e scopriamoli!

Il primo é ovviamente quello magico di Piazza Navona a Roma. Un vero e proprio appuntamento immancabile per i romani e non. Si trovano nel cuore del centro storico della capitale. E’ iniziato il 7 dicembre e proseguirà fino al 6 gennaio. Il primo giorno del nuovo anno ci sarà anche l’esibizione della banda della polizia locale di Roma.

Il secondo mercatino che non puoi perdere di trova a Collalto Sabino. Uno dei borghi magici vicino a Rieti, un vero e proprio paese di Babbo NAtale. Troverai bancarelle, addobbi, allestimenti a tema e tanto altro. Ovviamente non mancano luoghi dove mangiare e bere, oltre e tanti ospiti che si esibiranno.

L’ingresso ed i parcheggi sono completamente gratuiti. Quando possiamo vederli? Il 15 ed il 22 dicembre in Piazza Vittorio Emanuele II, Collalto Sabino (Rieti). Passiamo al terzo consiglio. Il mercatino di Natale a Greccio. Si trova, anche lui, in provincia di Rieti ed è il luogo dove San Francesco ha fatto il presepe vivente nel 1223.

Lo scorso 30 novembre è stata inaugurata la Mostra mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica del presepe, l’ingresso è completamente gratuito. Possiamo visitare questo luogo incedibile dalle 10 alle 18 dal 21 al 31 dicembre e poi 1, 3, 4, 5 e 6 gennaio 2025.

Penultimo mercatino il Viterbo Christmas Village. Un mercatino di Natale super tradizionale con bancarelle che si trovano nelle casette di legno, luci e profumi della festa. Possiamo vederlo dalle 15 alle 20.30 dal lunedì al venerdì; dalle 10 alle 21 il sabato, la domenica, festivi e prefestivi.

Si trova in Piazza San Carluccio e via Marconi, Viterbo. Ultimo mercatino il famoso Regno di Babbo Natale a Vetralla, in provincia di Viterbo. Ogni anno questo posto richiama un numero sempre maggiore di visitatori, sia dalla Capitale che dalle regioni limitrofe. Possiamo visitarlo ogni giorno fino al 7 gennaio 2025 dalle 9,30 alle 19,30. Adesso hai solo l’imbarazzo della scelta per poterti immergere nella magia del Natale e trascorrere del tempo in totale spensieratezza!