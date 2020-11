Quando si opera nel mondo del trading online è fondamentale scegliere la piattaforma di broker più adatta alle proprie esigenze. Nel web se ne possono trovare veramente tante, ma ovviamente non sono tutte uguali e soprattutto non tutte sono sicure e autorizzate. È facile infatti per i più inesperti incappare in truffe di vario genere.

Per poter evitare tali spiacevoli sorprese è necessario affidarsi a piattaforme broker rinomate e di un certo livello. Nella ricerca, l’attenzione potrebbe cadere su IG Markets e Plus500, due piattaforme note e che hanno una serie di offerte differenti per i propri utenti.

Ma qual è la migliore fra le due? Qual è la scelta migliore da fare? Per poterlo decidere è opportuno fare un confronto preliminare tra le due, ed è proprio questo l’obiettivo di questo articolo. Vediamo allora quali sono le caratteristiche e le differenze di queste due piattaforme di broker online.

Confronto tra IG Markets e Plus500

Andiamo a vedere il miglior rapporto qualità prezzo e le condizioni e i servizi offerti da queste due piattaforme. Sia IG Markets che Plus500 sono leader nel settore del trading online. Esse offrono la possibilità di investire su indici, CFD e Forex.

Per quanto riguarda IG Markets, questa può vantare un’esperienza sul campo di oltre 40 anni. La sede principale di IG è a Londra. Invece Plus500 è una piattaforma più giovane se così si può dire, anche se comunque è nata nel 2008 ed a sede in Israele. Entrambe sono dotate delle licenze CONSOB e CySec, necessarie ad operare in Europa e in Italia.

Entrambe le piattaforme permettono di fare trading online in qualsiasi momento, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. La prima differenza che salta all’occhio è che IG è sia un broker market maker, e sia è possibile operare in modalità ECN, mentre invece Plus500 è solo un broker market maker.

Per quanto riguarda la gestione del rischio, IG offre il servizio dello Stop Loss, vale a dire che con questa piattaforma è possibile stabilire un limite di perdita a cui bloccare le operazioni. Ciò permette di non perdere più soldi di quanto desiderato. Con IG questo è possibile con tutti gli asset, mentre invece con Plus500 ciò è possibile solo con alcuni di essi.

Inoltre, riferendoci sempre al fattore rischio, notiamo che con Plus500 abbiamo la protezione dal saldo negativo, cioè non è possibile perdere più di quanto si è depositato, mentre invece con IG si può anche andare in negativo e quindi in debito.

Entrambe le piattaforme offrono la possibilità di consultare grafici aggiornati in tempo reale per poter stabilire le proprie strategie, anche se il livello di IG è più avanzato, quindi forse più adatto a trader più esperti.

Per poterle testare al meglio, in ogni caso, entrambe le piattaforme permettono di aprire un conto demo con cui effettuare i primi investimenti con soldi virtuali, 30.000 euro su IG e 40.000 Euro su Plus500.

Quale piattaforma scegliere tra IG Markets e Plus500?

Premettendo che per sicurezza e affidabilità entrambe sono una garanzia per i propri utenti, la scelta può essere fatta sulla base della propria esperienza personale. In altre parole, se si è trader alle prime armi e ancora inesperti, sarebbe meglio preferire Plus500 poiché questa è una piattaforma dall’utilizzo più semplice e che offre strumenti più adatti ai principianti.

IG invece sembra essere più adatta a trader di livello medio o alto, poiché offre servizi e strumenti che sono sì più complessi, ma anche di livello più alto.

In ogni caso è bene specificare che la scelta della piattaforma di broker più adatta si basa principalmente sulle esigenze e sui desideri personali e quindi puramente soggettivi, di cui, ovviamente, ognuno deve tener conto per se stesso.