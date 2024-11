Iginio Massari lancia il suo nuovo ‘panettone rosa’: il costo è a dir poco folle

Il ‘panettone rosa’ del maestro Iginio Massari è la vera novità del Natale 2024: riesci ad immaginare quanto costa? Il prezzo è da capogiro!

Come ogni anno, chef e pasticceri stellati sono alle prese con il lancio delle loro linee di panettoni ed altri prodotti gastronomici natalizi. Da Carlo Cracco ad Antonino Cannavacciuolo senza dimenticare Bruno Barbieri, che quest’anno ha deciso di mettere la sua firma sui panettoni Motta, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche!

In questo panorama quanto mai variegato non potevano di certo mancare le creazioni del pasticcere più amato e temuto di sempre: Iginio Massari. Il maestro, oltre ai suoi tradizionali prodotti natalizi, ha deciso di lanciare per le festività 2024 un prodotto inedito, il suo nuovo ‘panettone rosa’. Un’edizione speciale dal costo davvero esorbitante.

Il ‘panettone rosa’ di Iginio Massari: com’è fatto e quanto costa

Se a Natale vuoi stupire i tuoi ospiti con un panettone diverso dal solito, la soluzione giusta è portare in tavola il ‘panettone rosa’ di Iginio Massari, un’edizione limitata extra lusso. Realizzato con prodotti di primissima qualità, il panettone Fragole Mara des Bois e Cioccolato Monorigine è fatto appunto con fragole Mara des Bois, una varietà francese che richiama le fragoline di bosco per intensità e profumo, e cioccolato fondente al 70% monorigine San Martin Perù, conosciuto specialmente per le sue note aromatiche di frutti rossi, agrumi e spezie. Il tutto ricoperto da una deliziosa glassa alle fragole.

Questo particolare abbinamento di ingredienti conferisce al panettone un gusto unico nel suo genere, offrendo a chi lo assaggia un’esperienza gustativa raffinata ed indimenticabile. Per preparare questa meraviglia della pasticceria sono necessarie 65 ore di lavorazione. Un tempo utile per ottenere una lievitazione perfetta ed una consistenza super soffice.

Anche il packaging è quanto mai elegante. Il ‘panettone rosa’ di Iginio Massari è infatti confezionato con una pezzatura di 1,5 chilogrammi all’interno di una cappelliera da collezione. Chi volesse acquistarlo può tranquillamente recarsi presso la pasticceria di Iginio Massari a Milano, in Via Guglielmo Marconi, Piazza Armando Diaz. In alternativa, è possibile comprarlo online nello store del pasticcere, dove si possono trovare anche tantissimi altri prodotti.

Se ti stai chiedendo il prezzo, bè… diciamo che non è per tutti! Sì, perché il Panettone alle Fragole Mara des Bois e Cioccolato Monorigine viene venduto alla bellezza di 120 euro al pezzo. Un costo decisamente considerevole per un singolo panettone, anche se bisogna ammettere che si tratta di un prodotto artigianale decisamente pregiato e dalla complessa lavorazione. Si ricorda infine che ‘il panettone rosa’ di Massari è spedibile dal 5 dicembre e che è disponibile in quantità limitate.