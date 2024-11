IKEA ha la soluzione per chi non può comprare casa, arriva il mini appartamento da montare: prezzo e caratteristiche

Il mini appartamento di IKEA è la soluzione per coloro che non possono comprare casa. È da montare: ecco il prezzo e le caratteristiche.

Acquistare un appartamento non è semplice e spesso richiede tanti sacrifici che a volte non si possono fare per svariati motivi, a partire dai costi vertiginosi. Tuttavia, la soluzione arriva a sorpresa dal più grande rivenditore di arredamento per la casa al mondo, uno dei marchi retail più importanti e frequentati.

È risaputo un po’ da tutti che l’organizzazione di IKEA impressiona prima di tutto i suoi consumatori, con mobili di alta qualità e a prezzi economici, ma anche i suoi concorrenti e le aziende in tutto il mondo, in particolare per la sua catena di fornitura e tecniche uniche di gestione dell’inventario. Adesso, a spiazzare tutti, sono i mini appartamento IKEA da montare. Si tratta di case vere e proprie che costano molto di meno rispetto gli immobili tradizionali.

Mini appartamento IKEA da montare: si possono costruire ovunque

I mini appartamento IKEA sono “chic, sostenibili, funzionali e convenienti”, come ha descritto Architectural Digest. Si tratta di case moderne, che è possibile acquistare grazie all’accordo tra la società svedese e quella americana ESCAPE, che ha sede nel Wisconsin. L’azienda americana negli ultimi trent’anni circa si è distinta per aver costruito piccoli immobili trasportabili e sostenibili, luminose e comode per tutti.

È proprio grazie all’accordo tra IKEA ed ESCAPE che è nato su il progetto Tiny Homes Project che prevede un mini appartamento da 17 metri quadri, larga 2,70 metri e alta 3 metri. Per quanto riguarda il prezzo, possiamo dire che il valore della casa IKEA è di 75mila dollari. Il costo potrebbe essere più alto nel caso in cui ci si volesse mettere dentro i mobili IKEA. È stato specificato che il materiale usato per la costruzione della casa è riciclabile e l’attenzione è posta a salvare denaro, spazio e risorse.

Questi mini appartamenti sono dotati di un letto matrimoniale con lo spazio necessario per camminarci intorno, un bano con la lavatrice e asciugatrice, un vano portaoggetti ampio su entrambi i lati, una cucina completa con frigorifero e cappa, uno scaldabagno, una pompa di calore efficiente, i rivestimenti per le finestre, le prese USB, un ampio armadio frontale, una serratura senza chiave e un divano pieghevole con portaoggetti.

La cosa che certamente attira molte persone, è che la casa viene consegnata all’acquirente già montata e pronta. Quindi tutto ciò che bisogna fare è traslocare. Anche se è una casa in miniatura, ha tutte le caratteristiche di un vero appartamento. Un progetto che di certo ha fatto gola a molti.