Il 2 ottobre torna il Roby Tour… save the date!

Il motoraduno spontaneo dell’anno vi dà appuntamento domenica 2 ottobre alle ore 9.00 presso il piazzale lato monte del Centro Commerciale Itaca per la 18° edizione del Roby Tour.

Un appuntamento del Golfo di Gaeta che dal 2003 coinvolge grandi e piccini: un evento unico dedicato agli amanti delle due ruote e dei viaggi in libertà. Ritorna dopo due anni di stop forzato causa Covid, presso il Centro commerciale Itaca di Formia, il 2 ottobre, il Roby Tour: il primo moto raduno spontaneo del centro e sud Italia.

A dare il via a questo “happening” di fine estate, ieri come oggi, è Giuseppe Tartaglia da tutti conosciuto come Roby, eclettico pizzaiolo della Pizzeria Rustica di Gaeta.

Come nasce questa che ormai è una storia? “Nel 2003 ero come oggi un pizzaiolo con una grande passione per le motociclette. Insieme ad alcuni amici, dopo un’estate di lavoro, desideravamo fare un’uscita in compagnia verso il Parco Nazionale d’Abruzzo per festeggiare la fine della stagione e del lavoro estivo e così, con un giro di telefonate, il 21 Settembre ci radunammo in 170 motociclisti. Da allora questa tradizione è proseguita senza interruzione ma fissando la data di incontro alla seconda domenica di settembre”. E sono aumentati anche gli amici… “Sì, vero. L’idea è piaciuta a tanti e il passaparola prima, i moderni mezzi di comunicazione oggi a disposizione hanno fatto il resto: già nel 2004 eravamo in 323, 535 nel 2005 e poi sempre in crescita anno dopo anno fino alle 5000 persone presenti nell’ultimo anno”. E quando piove? “Uguale. Chi viene al Roby Tour lo fa con il desiderio di stare in compagnia: incontrare e salutare quegli amici con cui può succedere di perdersi di vista per un anno. Magari poi non viene a fare il giro in Abruzzo ma la maggior parte vuole comunque esserci: con la pioggia nel 2017 non eravamo meno di duemila”.

Qualche cambiamento al percorso? “Assolutamente no. Si aggiusta solo quello che si rompe, non quello che funziona. Ci incontriamo dalle 9 al Centro Commerciale e poi dalle undici circa, per non creare disagio al traffico, ci avviamo a gruppi verso l’Abruzzo seguendo un percorso che tocca San Donato Val di Comino, Forca d’Acero, Opi, Pescasseroli, Bisegna, Ortona dei Marsi, Cocullo, Anversa degli Abruzzi, Scanno, Passo Godi dove solitamente ci fermiamo per il pranzo. Ovviamente però, ognuno è libero di fermarsi dove meglio crede”.

“Quest’anno -continua il numero 1 del Roby Tour- l’appuntamento di Itaca è al ritorno dal moto tour in Europa”.

Barcellona, Saragozza, Leon, Santiago de Compostela, Porto, Lisbona, Portimao, Siviglia, Granada, Murcia e Peniscola, per un totale di 4.760 km. Queste alcune delle città da cui passerà il tour. La partenza del mototour è prevista per sabato 3 settembre 2022 da Gaeta.

E’ possibile seguire con appuntamenti giornalieri il “viaggio” sul nostro sito e sulle pagine social del Gazzettino del Golfo e del Roby Tour.