Il calcare dal box doccia non vuole saperne di andar via? Bastano due passaggi e il vetro tornerà a splendere

Scopriamo insieme come possiamo dire addio finalmente e senza fatica al calcare nella doccia. Facile, veloce ed economico! Rimarrai senza parole dal risultato.

Il bagno è una di quelle stanze dove per la pulizia ci dedichiamo la maggior parte del tempo. Bisogna essere scrupolosi per evitare problemi con germi e batteri. Ma come possiamo fare per avere un box doccia, che è una delle parti più difficili da far risplendere, pulitissimo e senza fatica? Non c’è problema.

Vi aiutiamo noi con qualche piccolo segreto che vi stupirà. Siamo certi che una volta provati non riuscirete a tornare indietro. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere e vediamo come fare.

Box doccia super pulito in poche mosse, ecco il segreto

Molto spesso quando dobbiamo pulire il bagno lo facciamo ma non con il massimo della voglia e sopratutto cerchiamo di rimandare la pulizia del box doccia, confessiamolo! Ma noi oggi vi vogliamo svelare un metodo semplicissimo che ci aiuterà a trovare la soluzione al problema in poche mosse. A dire il vero ci viene in aiuto una pagina Instagram molto amata.

Stiamo parlando di Lacasadimattia che ha un grandissimo seguito, parliamo di ben 868.000 follower. Ogni giorno ci delizia con nuove idee per tenere pulita la nostra casa senza fatica. Ma quali sono i consigli per pulire il box doccia? Ci sono due passaggi assolutamente fondamentali, il primo meccanico ed il secondo chimico.

In un primo momento dobbiamo scegliere una crema pulente, quelle che utilizziamo anche per altre zone della casa. Applichiamola su tutte le parti in vetro, o in plastica, del nostro box doccia e poi passiamo con una spugna morbida bagnata. In questo modo possiamo dire addio in modo meccanico hai residui grossolani di calcare.

Successivamente sciacquiamo con attenzione tutta la superficie con l’acqua e passiamo anche un tergi vetro per essere sicuri di aver rimosso tutto. Il secondo passaggio da fare è con l’anticalcare che possiamo utilizzare uno in commercio oppure realizzarlo noi in casa? In che modo? Ci servono 400 ml di acqua, 100 gr di acido citrico e un cucchiaio di sapone per piatti.

In questo secondo step eliminiamo il calcare in modo chimico. Stendiamolo per bene con un panno in microfibra bagnato e poi andiamo a sciacquare bene con acqua. Passiamo nuovamente il tergivetro. Adesso ultimo passaggio, asciughiamo con un panno in cotone tutto il box doccia. Il risultato finale della vostra doccia vi lascerà completamente senza parole.

Quindi adesso non avete più scuse, le macchie di calcare sulla doccia si possono togliere facilmente e senza fatica, basta conoscere i consigli giusti come questo!