“Il cammino imperiale: guida alla crescita personale” di Danilo Nicastro: l’appassionante avventura di un moderno condottiero

Casa Editrice: Book Editors Group

Genere: Romanzo motivazionale

Pagine: 74

Prezzo: 6,99 € (ebook)

“Il cammino imperiale: guida alla crescita personale” di Danilo Nicastro è un testo di difficile collocazione, perché appartiene a diversi generi letterari: si può considerare un racconto epico, un’opera motivazionale e un romanzo simbolico-allegorico; ciò che è certo, è che l’autore abbia voluto proporre una narrazione che fosse di ispirazione per tutti coloro che cercano di farsi strada nella vita ma che si sentono smarriti e confusi. Il protagonista dell’opera, Louis, è l’esempio di un uomo che si è fatto da solo e che ha contato solo sulle sue forze per raggiungere i propri obiettivi; è anche una persona umile e generosa, che non viene trasformata dai suoi successi e dal potere che acquisisce. Louis, questo moderno condottiero che vive e agisce non in un mondo fantasy ma nella nostra realtà – sebbene a volte risulti trasfigurata – è un protagonista intrigante, impegnato in tante avventure e con una vita emotiva intensa, che non manca di esternarci. In questo romanzo ci troviamo solo all’inizio della sua epica contemporanea: l’opera è infatti il primo volume di una saga che si preannuncia ricca d’azione e di suspense, in cui seguiamo il percorso di Louis verso la realizzazione dei suoi desideri – «L’epica personale del condottiero può ispirare i lettori a intraprendere le proprie crociate, a sollevare le spade e a marciare verso il futuro con speranza e risolutezza». Danilo Nicastro approfondisce le dinamiche misteriose e oscure del potere, mostrando come ci siano anche strade virtuose da percorrere pur essendo molto ambiziosi; Louis conoscerà inoltre il gusto amaro del tradimento, e dovrà rivalutare le sue certezze nel momento in cui la sua ascesa sarà implacabile ma non si perderà mai d’animo, anche nelle fasi di maggiore sconforto. In quest’opera ci si concentra in particolar modo sull’autostima, una condizione che non ci cade dal cielo ma che è la risultante di un percorso di consapevolezza interiore: è qualcosa che si conquista, col sudore. E Louis, con il suo fulgido esempio, ci dimostra come l’impegno, la costanza e la serietà infine premino, e che non c’è ostacolo insormontabile quando si crede fermamente in sé stessi e nelle proprie possibilità – «Attraverserete le terre dell’immaginazione, scoprendo al contempo la potenza dell’autostima e la determinazione per superare le sfide più impegnative. Preparatevi a essere ispirati, intrattenuti e soprattutto a scoprire la vostra forza interiore. Come un faro luminoso nella notte oscura dell’incertezza e del dubbio, il protagonista offrirà al lettore un rifugio sicuro, fondamentale per chi naviga nelle acque agitate della vita».

Contatti

https://www.instagram.com/danilo.nicastro/?hl=it

https://www.threads.net/@danilo.nicastro

Link di vendita online