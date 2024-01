Il Comprensorio Archeologico di Minturnae va in onda

Un inizio d’anno particolarmente intenso per il Comprensorio archeologico e l’Antiquarium di Minturnae: sabato 6 gennaio alle ore 13.25, il parco archeologico sarà protagonista su Rai3 della rubrica televisiva del Tg3-Tgr Campania “Mezzogiorno Italia”. Con un servizio organizzato dal direttore Marco Musmeci e curato dalla giornalista Francesca Ghidini, si scopriranno alcuni dei siti archeologici tra Lazio e Campania, lungo le sponde del Garigliano (come la torre Pandolfo di Capidiferro, la Villa di San Limato e il Teatro romano di Sessa Aurunca), ma soprattutto verranno messe in luce alcune delle ragioni che legano la storia antica a quella contemporanea nella millenaria Minturnae. Grazie alla preziosa collaborazione del giovane studioso Francesco Caucci dell’Associazione Linea Gustav-Fronte del Garigliano e dell’archeologo Mauro Treglia dell’Associazione Lestrigonia APS, saranno tanti gli aneddoti che su base scientifica fanno del Comprensorio archeologico di Minturnae un luogo unico, dove è possibile passeggiare lungo la Via Appia e porsi nella dimensione astratta dell’Antichità.

Sono stati davvero tanti i visitatori che nel 2023 hanno deciso di vivere questa emozione, i dati che stanno affluendo rendicontano 10.591 unità a cui si aggiungono gli oltre 4.500 spettatori per gli spettacoli -organizzati all’interno dell’Accordo di valorizzazione- dal Comune di Minturno. Un dato complessivo di 15.091 visitatori che supera ampiamente l’affluenza pre-Covid, collocando Minturnae tra i luoghi della cultura più visitati nel Lazio, al di fuori di Roma. Un risultato lusinghiero ancor più difficile da raggiungere ed insperato, se si pensa che fino a maggio, a causa della carenza di personale, il parco archeologico era aperto solo 4 giorni alla settimana.

Per iniziativa del Ministero della Cultura, domenica 7 gennaio ci sarà ancora la possibilità di visitare gratuitamente il Comprensorio archeologico di Minturnae dalle ore 8.30 alle 16.00 e l’Antiquarium fino alle ore 19.30.

Sono tanti i motivi e le possibilità per venire a visitare -con l’augurio di un buon anno- il Comprensorio archeologico e l’Antiquarium di Minturnae, un sito candidato a Patrimonio Mondiale UNESCO.