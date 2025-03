Il Gattopardo: da oggi puoi vedere la serie più attesa dell’anno, ecco dove

L’attesa è finita, oggi esce ufficialmente Il Gattopardo, la serie tv più attesa dell’anno: ecco dove puoi vedere tutti gli episodi.

Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare dell’uscita de Il Gattopardo, la serie tv italo-inglese tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi Di Lampedusa. Come certamente ricorderete, si tratta del secondo adattamento dopo il film di Luchino Visconti del 1963.

Le aspettative sono altissime. Il cast vanta nomi di star del calibro di Kim Rossi Stuart, Deva Cassel, Saul Nanni e Benedetta Porcaroli. L’attesa, però, è finalmente terminata: a partire da oggi tutti e sei gli episodi saranno disponibili per il grande pubblico. Ecco dove si potrà seguire la serie.

Dove vedere Il Gattopardo: la serie tv più attesa dell’anno

A partire da oggi, mercoledì 5 marzo 2025, è finalmente possibile vedere su Netflix la serie tv più attesa dell’anno, Il Gattopardo, diretta da Tom Shankland, con la collaborazione di Laura Luchetti e Giuseppe Capotondi. Come abbiamo anticipato, il cast vanta nomi del calibro di Kim Rossi Stuart, (Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina), Deva Cassel (Angelica Sedara), Saul Nanni (Tancredi Falconeri) e Benedetta Porcaroli (Concetta), cui si aggiungono Paolo Calabresi (padre Pirrone), Francesco Colella (Don Calogero Sedara), Astrid Meloni (Maria Stella) e Greta Esposito (Chiara).

La trama è tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi Di Lampedusa. Siamo quindi nella Sicilia all’epoca dello sbarco a Marsala. La serie, così come il romanzo, non racconta solo la storia del Principe Fabrizio di Salina e della sua famiglia, ma anche dell’Italia intera in un momento storico di profondo cambiamento. Vale a dire il passaggio da Paese diviso a nazione unitaria, con tutte le conseguenze che da ciò derivano, compresa la difficoltà da parte di alcune classi sociali di accettare i cambiamenti della Storia.

È in questo nuovo clima che il giovane e ambizioso Tancredi mira a diventare un uomo di potere, con al fianco da donna che ama, la giovane e bellissima Angelica, ancora più bramosa di potere di lui. In questo riadattamento anche Concetta, la figlia di Fabrizio, acquisisce un ruolo centrale, essendo segretamente innamorata del cugino Tancredi il quale decide, però, di sposare un’altra donna.

Insomma, la storia è quella che conosciamo con un pizzico di pepe in più, dovuto alla modernizzazione e alla romanticizzazione della trama. Possiamo tranquillamente dire che la serie Il Gattopardo strizza l’occhio a quel pubblico che tanto si era appassionato a Bridgerton e non solo…