“Il Mare nella Pittura”: dal 25 al 31 gennaio a Formia la mostra espositiva di Mario Magnatti

L’evento è il secondo inserito nella rassegna “Sentieri d’Arte 2024″, promossa dall’associazione culturale Koiné in collaborazione con l’Ufficio informazioni e accoglienza turistica e l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Formia. Il Vernissage è previsto per le ore 17:30 del 25 gennaio, il finissage per la stessa ora del 31 gennaio.



MARIOM, questo il nome d’arte di Mario Magnatti, espone nella mostra una serie di opere legate all’immaginario del mare, protagonista o scenario di svolgimento di eventi. Le imbarcazioni compaiono a sottolineare la differenza tra cielo e mare e si fanno punto di riferimento per misurare la distanza che le separa dall’orizzonte. Isolate o in coppia diventano soggetti viaggianti, attraversano uno spazio d’acqua spumeggiante e di vento che i colori riescono a rendere verosimili grazie all’uso sapiente della luce che interviene ad orientarne l’intensità cromatica e a definirne le forme.



Mario Magnatti nasce a Gaeta l’8 settembre 1957. Fin da bambino mostra spiccate doti artistiche che negli anni coltiva da autodidatta. Conseguito il diploma (Capitano) nel 1976, presso l’Istituto Tecnico Nautico Caboto della sua città natale, naviga come ufficiale della Marina Mercantile fino al 1982. Nell’ottobre del 1984 si arruola nel Corpo della Guardia di Finanza. Il suo amore intenso per l’arte lo porta ad esprimersi inizialmente attraverso il disegno umoristico e la caricatura, aggiudicandosi il primo successo nazionale nel 1994 a Verbania. La carriera artistica prosegue proficuamente con l’acquisizione di molti premi anche internazionali in Argentina, Brasile, Cina, Turchia, Colombia, Iran. Il podio di maggior rilievo riguarda il primo premio ricevuto presso la Camera dei Deputati di Roma, nel 2011, per aver partecipato al concorso umoristico internazionale sull’Unità d’Italia, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 2015 ha vinto il concorso internazionale di Gallarate, dedicato all’expo di Milano, ove presero parte oltre 400 artisti di ben 26 nazioni. Nel 2016 ha partecipato al III Raduno Nazionale dei caricaturisti in Spagna come special guest.

Anche nel campo della pittura non è passato inosservato ai critici del settore, ottenendo molti premi e consensi in numerose mostre e, nel 2015, ha ricevuto la Nomina di Pittore Ufficiale di Marina Militare, per benemerenza, presso il Comando Marina di Roma. E’ Cavaliere dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio dal 2015.