Il mercato ittico pronto all’apertura. Mitrano: “Una visione strategica per lo sviluppo commerciale del porto”

Importanti novità ed investimenti per la città di Gaeta, frutto del lavoro sinergico tra il Sindaco Cosmo Mitrano ed il Presidente dell’AdSP Pino Musolino.

Prima fra tutte è stata annunciata la pronta apertura del nuovo mercato ittico, seppur solo sette dei previsti quattordici concessionari degli stalli si sono presentati ieri mattina al momento della firma. Il Presidente Musolino ha allora precisato di aver voluto credere in questo progetto perché riteneva che fosse un vantaggio per la città ed un dovere dell’autorità del sistema portuale sostenerla in questo. “Noi le concessioni siamo pronti a darle a tutti. A settembre torneremo per ridare la possibilità di firmare ai concessionari, se gli ultimi rimasti non lo vorranno, riprenderò gli stalli e rimarranno vuoti”.

Un secondo importante investimento: la volontà di acquisire l’area dell’Agip, strategica per lo sviluppo del Porto Commerciale. Come dichiarato dall’Assessore Massimo Magliozzi, delegato ai Rapporti con l’Autorità di Sistema Portuale e al Commercio, gli obiettivi sono quelli di accogliere e predisporre Gaeta al mercato delle navi passeggere e mercantili, pur tenendo in considerazione le potenzialità ed i limiti della città.

In conclusione è stato annunciato che a breve partirà il bando per il completamento della riqualifica del lungomare.

“Una visione strategica di quello che deve essere lo sviluppo commerciale del porto. C’è tanta passione, tanta emozione e tanto amore per la nostra città”, queste le parole del Sindaco Mitrano.

MARIA CONCETTA VALENTE