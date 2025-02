Il Ministero della Salute richiama formaggio dopo un caso di sindrome emolitico-uremica

Cerchiamo di capire bene che cosa sta succedendo con il richiamo di un noto prodotto. Ecco tutto nel dettaglio, è molto importante che controlli bene.

Molto spesso ci sono dei richiami alimentari che provengono sia dal Ministero della Salute che, in alcuni casi, anche da parte della catena che li distribuisce o chi li produce. Noi oggi ti vogliamo parlare in particolare di un richiamo per motivi molto seri, come hai potuto leggere anche dal titolo, quindi, non ci dilunghiamo troppo.

Andiamo a scoprire qual’è questo prodotto che viene ritirato in modo da controllare subito in casa se lo abbiamo oppure no. Troverai anche la fotografia del richiamo.

Richiamato formaggio per un rischio molto alto

Stando a quanto pubblicato sul sito del Ministero della salute è stato richiamato un formaggio famoso per “sospetta presenza di E. Coli Stec a seguito di un caso di Seu” la Sindrome emolitico uremica, ovvero una problema che può essere letale per quanto riguarda i bambini piccoli, parliamo, infatti, di un formaggio a latte crudo.

Il marchio del prodotto è Jean Perrir e vene venduta nella forma da 6,5 kg. Si tratta del formaggio Morbier. Ma dove viene prodotto? Ci troviamo in Francia e per la precisione nello stabilimento di Cleron che si trova 18 zone Artisanale. Il formaggio viene venduto in forme da 125 grammi e per quanto riguarda la scadenza non viene indicata, o meglio, si parla di tutti i prodotti in oggetto.

Ovviamente, se in casa abbiamo un pezzo di questo formaggio deve essere portato presso il punto vendita per riconsegnarlo, anche senza scontrino e verrà effettuato un reso o cambio con altra merce. Il prodotto non deve essere assolutamente consumato da nessuno. Ricordiamo inoltre, che l’Escerichia Coli, in casi particolari e nei bambini piccolo può portare a questa sindrome molto pericolosa.

Per questo motivo, prima dei 5 anni è bene non dare mai un formaggio a pasta cruda. Ricordiamoci quali sono i sintomi principali di questa problematica. Si inizia con dolore addominale, nausea, vomito e febbre, che si possono sviluppare poi nella sindrome emolitico-uremica. Questa colpisce con problemi molto seri ai reni, anemia acuta e trombocitopenia.

Nei casi maggiormente gravi si possono manifestare anche danni neurologici come sonnolenza, confusione, torpore, sopore fino ad arrivare alle convulsioni e al coma. Quindi, prestate moltissima attenzione se in casa avete questo prodotto e controllate bene. Riportatelo immediatamente al negozio che vi saprà aiutare.