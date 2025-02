Il Mostro, Netflix pubblica il primo trailer: quando esce la serie sul killer di Firenze

Netflix pubblica il primo trailer della nuova serie Il Mostro, incentrata sugli omicidi ad opera del serial killer di Firenze: ecco quando uscirà.

Il trailer ufficiale de Il Mostro è stato finalmente pubblicato da Netflix, che alla fine del 2023 aveva annunciato l’uscita della miniserie incentrata sui delitti attribuiti al serial killer che tra il 1968 e il 1985 ha terrorizzato l’Italia e, in particolare, Firenze. Diretto da Stefano Sollima, il crime drama è attesissimo dal pubblico.

Netflix ha diffuso il primo teaser della miniserie Il Mostro, che racconta di uno dei casi più discussi della cronaca nera italiana, finito addirittura con l’influire sulle abitudini della popolazione. Ancora oggi – dopo anni di indagini e processi – l’identità del serial killer responsabile della morte di otto coppie continua ad essere avvolta nel mistero.

Dalla figura emblematica di Pietro Pacciani alle teorie sui cosiddetti “compagni di merende”, quello del Mostro di Firenze è un caso irrisolto che ha avuto un’ampissima eco mediatica. Dopo il successo delle due stagioni di Monsters, su Jeffrey Dahmer e i fratelli Menendez, Netflix ha deciso di concentrarsi sull’assassino che ha scosso l’Italia tra gli anni ’70 e ’80.

Il Mostro, fuori il primo trailer: ecco quando arriva la serie su Netflix

Il trailer pubblicato dalla piattaforma di streaming parte subito con un’atmosfera cupa e carica di tensione, accentuata dal buio e dalle luci provenienti dai fari di un’auto, i cui passeggeri sono in cerca di un posto isolato in cui potersi fermare. I protagonisti sono due amanti, dei quali non vengono mostrati i volti. In sottofondo si sente una versione distorta di Maledetta Primavera, la hit dell’edizione 1981 di Sanremo cantata da Loretta Goggi.

“Otto duplici omicidi. Diciassette anni di terrore. Sempre la stessa arma. Una beretta calibro 22”, si può leggere nella sinossi. E ancora: “Una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del paese, il Mostro di Firenze”. Il crime drama si basa su fatti realmente accaduti, riprendendo le inchieste dei giornali e le testimonianze sul caso.

“In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista – prosegue la sinossi -. Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque”. La miniserie uscirà su Netflix il prossimo autunno, come annunciato nel teaser.

Per il momento, tuttavia, non è stata ancora svelata la data di debutto. Lo stesso vale per il cast, che non è noto. Il Mostro è diretto da Stefano Sollima, celebre per serie crime di successo come Romanzo Criminale, Gomorra, Suburra e i film ACAB – All Cops Are Bastards (prequel della serie uscita all’inizio di quest’anno su Netflix) e Soldado.