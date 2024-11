Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni 2-6 dicembre: operazione d’urgenza per Matteo, il gesto di Marcello

Che cosa sta per accadere nella nostra amatissima soap opera? Scopriamolo insieme, questa volta ci sono dei problemi di salute importanti. Come e quando assisteremo a queste scene.

Negli ultimi anni Il Paradiso delle Signore ha accumulato sempre più pubblico che segue con molta attenzione quello che accade. Le vicende si intrecciano tra di loro creando una trama davvero interessante per tutti i personaggi che ne fanno parte. Noi però, oggi, ti vogliamo svelare in anteprima un evento particolare.

Parliamo di una operazione d’urgenza che lascerà tutti completamente senza parole. Andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che sta per accadere.

L’operazione d’urgenza ed il gesto che non ti aspetti

Tutti i giorni abbiamo un appuntamento fisso per quanto riguarda la messa in onda dei nuovi appuntamenti per le storie che si intrecciano all’interno del grande magazzino di moda milanese. L’orario é sempre per le 16 circa. Ma iniziamo senza indugi e cerchiamo che cosa ci aspetta per la settimana che va dal 2 al 6 dicembre.

Come prima cosa vediamo che Matteo si trova al centro di una situazione particolare. Infatti, per salvare Michelino che stava riprendendo la palla per strada viene investito da Odile con la macchina. La ragazza è molto affranta e sofferente perché si sente in colpa per quanto accaduto.

Matteo, ovviamente, viene portato in ospedale. Ecco che Marcello, dopo pochissimo lo va a trovare. Elvira, nel mentre, confessa alla nonna di essere in dolce attesa ma di non dire nulla ai suoi genitori. Marta ed Enrico, intanto, cercano di affrontare il passato dell’uomo, che non è semplice.

Odile, intanto, trova la forza ed il coraggio di andare in ospedale da Matteo. Silvana va a trovare Concetta per parlarle delle condizioni di salute del figlio. Ecco che tra le due mamme c’è un bellissimo momento di commozione. Intanto, il padre di Elvita scopre che la figlia aspetto un bambino ma come reagirà?

Delia ha una bellissima idea su come decorare le vetrine del Paradiso delle Signore. Tancredi ed Umberto discutono animatamente per il futuro della GMM. Concetta cerca di convincere Marcello a perdonare il fratello. Ma, improvvisamente le condizioni di Matteo si aggravano in ospedale.

Il giovane deve essere operato d’urgenza alla milza ma serve una trasfusione. Arriva la decisione inaspettata di Marcello, che decide di donare il sangue. Geltrude, ovvero la nonna di Elvira, decide di invitare al circolo Salvo, Elvira ed i genitori, che cosa succederà? Le condizioni di Matteo restano sempre precarie fino a quando Marcello non si trova al capezzale del fratello dove accadrà qualcosa di particolare.

Di che cosa si tratta? Non possiamo saperlo ma vi ricordiamo l’appuntamento quotidiano con il Paradiso delle Signore sempre su Rai1 dal lunedì al venerdì.