Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni 3 gennaio: la scoperta farà infuriare Tancredi

Che cosa succederà il nuovo anno per quanto riguarda la nostra amata soap opera del Paradiso delle Signore? Scopriamolo, questa volta sembra davvero incredibile.

In questo momento la messa in onda del programma é ferma per la pausa natalizia e di conseguenza ci sono in onda altri programmi ma che cosa ci aspetto con il ritorno sul piccolo schermo e nello specifico il 3 gennaio? Sarà una puntata molto particolare che dovremmo seguire con attenzione perché Tancredi avrà dei problemi.

O meglio scopre qualcosa che lo fa molto arrabbiare ma di che cosa parliamo? Scopriamolo e ricordiamoci che le puntate del Paradiso tornano in onda dal 30 dicembre, dopo la consueta pausa.

Tancredi si infuria al Paradiso delle Signore

Siamo abituati che nella settimana del Natale ci sono tantissimi programmi che si fermano e non vanno in onda, come nel caso del Paradiso delle Signore. Ma noi oggi non ti vogliamo parlare di tutta la settimana dopo lo stop ma di un giorno ben preciso perché accadrà qualcosa di particolare. Tancredi, infatti, sarà molto arrabbiato.

Iniziamo dicendo che il matrimonio tra Elvira e Salvatore attesa con tanta trepidazione da tutti potrebbe avere uno brutto colpo. Il motivo? Salvatore viene a conoscenza di qualcosa in particolare. Il Circolo, che avevano scelto come location per il loro grande giorno purtroppo è inutilizzabile a causa di un guasto.

Il tutto a pochissime ore dal grande evento! Ecco che il barista sarà veramente sconsolato da quanto appreso. Ovviamente teme di deludere la sua bella amata Elvira e decide di rivolgersi a Marcello per avere un aiuto con una soluzione alternativa al banchetto. Ma le sorprese non terminano assolutamente qui, anzi.

Intanto Tancredi scopre che lo Staff del Paradiso ha deciso di non collaborare in alcun modo con la Galleria Milano Moda. Roberto e Marcello, quindi, hanno deciso di non unire le forze insieme alla galleria rivale. Tancredi, come è facile immaginare andrà su tutte le furie. Odile, qualche tempo addietro, aveva scelto di lavorare con Umberto alla Galleria Milano Moda.

Come era facile pensare, la scelta della giovane aveva scatenato le ire della Contessa. Con il tempo, però sembrava aver accettato la sua scelta. Ma che cosa accadrà adesso? E soprattuto i due giovani riusciranno a coronare il loro sogno d’amore? Per il momento non possiamo fare altro che attendere i prossimi appuntamenti che andranno in onda al solito orario dal 30 dicembre. Nel frattempo possiamo sempre vedere su Raiplay le puntate precedenti se ne abbiamo perse alcune!