Il Patriarca 2 arriva su Canale 5: su cosa si incentrerà la trama

Dopo il successo della prima stagione, stanno per arrivare le nuove puntate della fiction Il Patriarca: ecco i temi del dramma.

La seconda stagione de Il Patriarca è in arrivo su Canale 5 il 15 novembre 2024. Nemo Bandera, l’ambiguo e tormentato boss pugliese interpretato da Claudio Amendola, dovrà affrontare nuove sfide e nuovi intrighi, non solo criminali, ma anche sentimentali.

Si parlerà ancora di lotte di potere e di faida interna alla famiglia del protagonista per l’eredità. Il nemico del patriarca ora è il suo figlioccio, il pericoloso avvocato Mario Rizzi, che trama nell’ombra per conquistare una posizione di primo piano nella criminalità pugliese, a discapito dei figli legittimi di Nemo.

La serie televisiva diretta e interpretata da Claudio Amendola, pur essendo nata come un remake della serie spagnola del 2018, è riuscita a imporsi all’attenzione dei telespettatori come produzione originale: un particolare mix di azione, giallo, dramma sentimentale e telenovela contemporanea.

Nemo Bandera è un bel personaggio: spietato e insieme fragile, apparentemente senza scrupoli ma interiormente tormentato dai sensi di colpa e dai dubbi. E tutti i personaggi che gli girano intorno portano con loro segreti, intenzioni nascoste od ombre minacciose. Nemo, in questa seconda stagione della serie, dovrà continuare a nascondere la sua fragilità (ha scoperto di essere malato di Alzheimer) e di mantenere un atteggiamento di formale equilibrio nonostante sia stato sconvolto dalla morte del figlio Carlo.

Anticipazioni su Il Patriarca 2: guerra, tradimenti e delusioni

E chi ha ucciso il figlio del boss? La seconda stagione della serie risponderà a questo interrogativo. E quali sarà la posizione di Lara, l’altra figlia di Nemo, che vorrà essere riaccolta in famiglia? Inoltre bisogna capire di chi il protagonista può ora fidarsi, visto che nuovi nemici appaiono all’orizzonte e vecchi alleati sembrano essere intenzionati a tradire.

Bisognerà fare attenzione a Mario, l’uomo di fiducia di Nemo. Lui che è come un figlio per Nemo, dopo aver lasciato Elisa e poi aver sposato e messo incinta Nina, crede di poter essere l’erede del boss. Ma la sua sete di potere lo spingerà a esporsi. E Nemo scoprirà che è lui, il ragazzo che aveva accolto in casa come un figlio, il vero assassino di Carlo.

Nemo dovrà poi affrontare Raoul Morabito, un vecchio amico che negli anni è diventato un tenace nemico, e che nella seconda stagione della fiction tornerà per vendicarsi, per riprendere il controllo della città. Tutto ciò mentre il protagonista comincia ad accusare con particolare gravità i sintomi della malattia. Anche per questo Nemo dovrà mettere da parte il progetto di pace che aveva accarezzato: è di nuovo tempo di guerra! La nuova stagione sarà dunque incentrata sul tema del ritorno allo scontro.