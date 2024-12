Il più grande attore della storia secondo Johnny Depp: “Il migliore degli ultimi due secoli”

Qual è secondo Johnny Depp il miglior attore della storia del cinema. Capitan Jack Sparrow non ha dubbi in merito, di lui conserva anche diversi ricordi e aneddoti.

Di Johnny Depp si conosce molto, dal suo debutto nel noto horror Nightmare on Elm Street, ormai 40 anni fa, ai principali ruoli di rilievo della sua carriera, fino all’ultimo periodo non troppo positivo per via del processo in cui è rimasto coinvolto contro l’ex moglie, Amber Heard.

Un successo che lo ha travolto soprattutto grazie a Tim Burton e a pellicole indimenticabili come Edward mani di forbice e Sleepy Hollow. Anche se uno dei suoi ruoli più iconici rimane e rimarrà sempre probabilmente quello del Capitan Jack Sparrow nella saga dei Pirati dei Caraibi.

Qual è il miglior attore della storia del cinema secondo l’attore Johnny Depp

Un argomento già trattato non troppo tempo fa quello del miglior attore secondo un altro grande attore, infatti avevamo già fatto presente il punto di vista della grandissima attrice Meryl Streep, che aveva fatto senza indugio alcuno il nome di questo eccezionale protagonista della Settima Arte.

Johnny Depp ha a sua volta un’idea ben chiara di chi sia a sua avviso il miglior attore della storia del cinema e ha dichiarato essere Marlon Brando, ha precisato: “Marlon Brando è forse il miglior attore degli ultimi due secoli. Ma la sua mente è molto più importante della performance. Il modo in cui guarda le cose, non le giudica, il modo in cui valuta le cose”.

La star di ‘Donnie Brasco’ aveva un ottimo rapporto con Brando, e ricorda: “Voleva che scappassi dal cinema per un po’ – ‘Prenditi un anno sabbatico. Studia Shakespeare’, mi consigliò.” Depp spiega che Brando gli aveva dato diverse dritte, come dirgli che quando è arrivato al punto in cui sente di poter interpretare “Amleto” significa in genere che è troppo tardi. Allora mi disse: ‘Fallo adesso, fallo finché puoi’”.

“E mi piacerebbe farlo, anche se è una delle idee più spaventose che abbia mai avuto. Penso che come attore sia bello provare la paura di fallire miseramente. Penso che devi correre questo rischio. La paura è un ingrediente necessario in tutto quello che faccio. Ma se faccio ‘Amleto’ probabilmente sarà in un piccolo teatro su un piccolo palco e dovrà essere fatto molto presto perché sto facendo un po’ tardi per andare al lavoro,” ha spiegato Depp .