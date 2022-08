Il pullman azzurro della Polizia di Stato arriva a Terracina

L’educazione stradale e la prevenzione restano un obiettivo primario per la Polizia di Stato. Oltre ai consueti controlli per il contrasto alla guida in stato di alterazione psico-fisica, gli agenti della Polizia Stradale, a bordo del pullman azzurro, saranno a disposizione dei cittadini in vacanza ed in particolare dei giovani e dei più piccoli per promuovere la cultura della guida sicura attraverso strumenti interattivi che sviluppano una maggiore percezione dei pericoli sulla strada.

Sabato 20 agosto a partire dalle ore 09:00 a Terracina, in Piazza Mazzini sarà presente il pullman azzurro con personale della Polizia Stradale, in compagnia dei ciclisti Umberto Nardecchia e Maurizio Marchetti e di atleti del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato “Fiamme Oro”.

In particolare sarà presente anche la poliziotta Paulina Armería Vecchi, atleta professionista di Taekwondo, plurimedagliata.