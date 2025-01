Il segreto dei supermercati: ecco perché frutta e verdura sono sempre all’ingresso

Come la disposizione di frutta e verdura nei supermercati influenza le tue scelte d’acquisto attraverso strategie mirate. Ecco a che cosa devi assolutamente fare attenzione.

Perché quando entri in un supermercato trovi subito frutta e verdura? Non è una coincidenza! Questi prodotti freschi e colorati non sono solo un piacere per gli occhi, ma anche una strategia ben studiata per conquistare il cliente. Ti è mai capitato di entrare in un supermercato e trovarti di fronte a un tripudio di colori, profumi e freschezza? La frutta e la verdura ben disposte, lucide e invitanti, sembrano quasi dirti: “Benvenuto, qui tutto è di qualità!”.

Questo momento, apparentemente casuale, è in realtà il risultato di anni di studi di marketing e psicologia. Ma perché proprio frutta e verdura? Perché non iniziare con biscotti o detersivi? Il segreto sta nelle emozioni che questi prodotti suscitano e nell’influenza che possono avere sulle tue scelte successive.

Ora immagina: sei davanti al reparto ortofrutta. Prendi qualche mela rossa brillante e delle zucchine perfette. Ti senti virtuoso, vero? Questo è solo l’inizio del viaggio che il supermercato ha progettato per te.

Impatto visivo e prima impressione

La frutta e la verdura sono un biglietto da visita per il supermercato. I colori vivaci e la freschezza immediatamente visibile creano un’impressione di qualità e cura. Questo primo impatto è fondamentale: un cliente che percepisce il negozio come accogliente e attento alla freschezza dei prodotti sarà più propenso a proseguire con gli acquisti.

Ad esempio, entrare e trovare cassette di fragole mature o limoni dal giallo intenso può creare una sensazione di benessere. Questo effetto visivo non è casuale, ma studiato per accendere i sensi e predisporre positivamente il cliente. Inoltre, una disposizione ben organizzata comunica subconscientemente ordine e pulizia, valori fondamentali per guadagnare la fiducia del consumatore.

Frutta e verdura non sono solo belle da vedere, ma anche simboli di salute e benessere. Questo influisce direttamente sul comportamento del consumatore: acquistare cibi sani all’inizio del percorso d’acquisto crea un senso di responsabilità verso la propria alimentazione. Una scelta sana, come un sacchetto di spinaci freschi, può far sentire il cliente già appagato e incline a proseguire il giro con una mentalità positiva.

Un esempio tipico è il cliente che, dopo aver scelto un mix di frutta esotica, si sente più “virtuoso” e decide di concedersi un piccolo sfizio, magari una barretta di cioccolato o un pacchetto di biscotti. Questo equilibrio tra scelte sane e indulgenti è un comportamento comune che i supermercati sfruttano abilmente.

Un altro motivo pratico per cui frutta e verdura si trovano all’inizio è evitare che vengano schiacciate. Se fossero collocate alla fine del percorso, rischierebbero di essere danneggiate da prodotti più pesanti come bottiglie o scatolame. Collocarle all’inizio del percorso riduce questa possibilità, migliorando l’esperienza complessiva.

Infine, l’esposizione strategica di frutta e verdura accanto a prodotti complementari, come salse o ricette pronte, favorisce l’acquisto non pianificato. Una confezione di pomodori freschi accanto a un pesto potrebbe ispirare il cliente a preparare un piatto semplice ma gustoso.

Questi dettagli dimostrano come ogni elemento all’interno del supermercato sia pensato per migliorare l’esperienza del cliente e aumentare il valore del carrello. La prossima volta che entri in un supermercato, fermati un attimo e osserva con attenzione: cosa ti spinge a scegliere quel cestino di fragole? E quanto influisce sul resto della tua spesa?