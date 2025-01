Il tempo limite entro cui cambiare lo spazzolino: dopo perde tutte le sue funzioni

Scopriamo veramente ogni quanto bisogna cambiare il nostro spazzolino da denti per evitare problematiche. Non lo sottovalutare mai, è per la nostra salute.

In bagno abbiamo sempre il nostro spazzolino da denti e facciamo attenzione alla sua pulizia e al dentifricio che utilizziamo. C’è chi preferisce qualcosa di completamente naturale oppure chi lo ama per delle caratteristiche che aiutano a combattere la placca, o le carie. Insomma ognuno di noi ha la sua combinazione perfetta.

Ma tutti dobbiamo fare attenzione alle sue setole e al deterioramento. E’ un dato molto importante da tenere a mente. Scopriamo quindi ogni quanto tempo è corretto cambiarlo. Così la prossima volta non abbiamo scuse!

Spazzolino, ecco ogni quando mettere quello nuovo

Lo sappiamo molto bene che lo spazzolino è il nostro fedele amico per avere una bocca sempre curata. Solitamente ci laviamo i denti almeno due volte al giorno per togliere la placca ed i residui di cibo. In questo modo possiamo essere sicuri che li manteniamo in buona salute. Ma ci dobbiamo ricordare che lo spazzolino da denti va controllato in modo periodico.

Anche perché le setole possono trattenere residui o batteri che possono nuocere alla bocca e dare il via anche ad alitosi o gengiviti. Ecco che diventa molto importante sostituirlo con cadenza periodica e non quando ci ricordiamo o troviamo l’offerta! Ma di quanto tempo stiamo parlando? Solitamente viene consigliata la sostituzione ogni 3/4 mesi circa.

Non dobbiamo attendere che le setole sono rovinate o piegate, perché se questo accade dobbiamo farlo anche prima del tempo che vi abbiamo indicato. Il motivo? Se sono rovinate le setole non stiamo pulendo bene i nostri denti e lasciamo all’interno della bocca possibili batteri. Sai che ci sono anche alcuni piccoli consigli che possiamo mettere in atto per avere una buona salute dello spazzolino?

Come prima cosa sciacquiamolo molto bene dopo ogni utilizzo. Utilizziamo l’acqua calda per rimuovere i vari residui di cibo o di dentifricio. Non mettiamolo poi dentro ad un armadietto o comunque un luogo chiuso. Deve prendere aria per asciugarsi completamente e non creare possibile umidità. Non mettiamo il tappo di plastica quando siamo in casa.

Lui è utile solamente se siamo in viaggio ma non ci permette di far asciugare le setole in modo corretto. Se sei guarito da una malattia cambia subito il tuo spazzolino! In famiglia, poi, utilizziamo vari porta spazzolini perché non è igienico che le setole si tocchino tra di loro, potremmo scambiarci dei batteri.

Adesso che conosci tutti questi consiglia siamo certi che non avrai più alcun tipo di problema con il tuo spazzolino e se non ricordi quanto tempo fa lo hai cambiato, compralo nuovo, la salute dentale è importantissima!