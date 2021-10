“Il tuo corpo è la tua palestra”: la dottoressa Marinella Gava propone un percorso rieducativo per vivere senza dolore

Genere: Salute e benessere/Saggio sulla postura

Pagine: 142

Prezzo: 22,00 €

«È da oltre 25 anni che mi occupo di postura e tematiche correlate e negli anni sono arrivata ad elaborare un mio metodo di lavoro che mi ha permesso di aiutare molte persone a migliorare il benessere corporeo compromesso da varie criticità̀. I percorsi che propongo partono tutti dalla valutazione della singola persona e della sua specifica esigenza in modo da creare un lavoro mirato. Valuto il soggetto e le sue esigenze, esaminando tutti gli aspetti, non solo posturali, che si possono migliorare: la posizione ed i movimenti eseguiti sul lavoro, la gestione della colonna vertebrale, la respirazione e così via. […] Insomma, valutazione e consulenza sono davvero a 360°!». A dirlo è la dottoressa Marinella Gava, che da 25 anni si occupa di postura e dei suoi malfunzionamenti, approfondendo il suo percorso clinico con una specializzazione in chinesiologia preventiva, rieducativa e pediatrica, un master in posturologia clinica e approfondimenti sul pavimento pelvico e le sue relazioni con la postura ed il benessere corporeo. Un curriculum di tutto rispetto, costantemente aggiornato da una formazione continua, che ha condotto la dottoressa a condividere con il mondo il suo know how nel manuale: “Il tuo corpo è la tua palestra” e che nasce dalla sua passione per il movimento a 360°. Importante per un movimento corretto e salubre è il mantenimento di una postura corretta che nasce dal rapporto dell’uomo con i suoi sensi e con la percezione dell’ambiente esterno, oltre che da una corretta posizione dell’apparato muscolo scheletrico. «Quindi in primis lavoro sulla corretta gestione dei segmenti scheletrici, a partire dalla colonna vertebrale, iniziando dalle situazioni statiche per passare poi a quelle dinamiche. In questo modo la muscolatura tendenzialmente si attiva in automatico perché ogni muscolo, che lavora per posizionare correttamente lo scheletro, viene adeguatamente attivato. Ogni muscolo, chiamato al proprio posto di lavoro, si attiva automaticamente ed autonomamente, facendo ciò per cui è stato creato in maniera ottimale. Si crea così un riequilibrio scheletrico/muscolare, fisiologico e naturale». Tante sono le testimonianze che corredano il manuale: numerosi “pazienti” che ormai disperati per i propri disturbi cronici – mal di testa e schiena – credevano di dover rassegnarsi a vivere a metà prima di conoscere la dottoressa Gava e il suo percorso di riabilitazione, che gradualmente li ha condotti a una maggiore consapevolezza del proprio corpo e del suo corretto funzionamento, rieducandoli alla giusta postura. Ed è per questo che nel libro viene offerta a tutti la possibilità di richiedere un primo parere gratuitamente e un vero e proprio consulto a pagamento accendendo all’area “shop” del sito www.marinellagava.it .

Contatti

www.marinellagava.it/

www.instagram.com/marinellagava/?hl=en

www.facebook.com/marinellagava.it/

www.marinellagava.it/684/Libro-Il-Tuo-Corpo-La-Tua-Palestra