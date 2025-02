Ilary Blasi, grande ritorno a Mediaset: nuovo reality game per la conduttrice, titolo e dettagli

Ilary Blasi sarà ancora una protagonista delle reti Mediaset, alla conduttrice è stato affidato un nuovo programma, ecco di cosa si tratta.

E’ dalla scorsa estate, quando era alla guida di “Battiti Live”, che Ilary Blasi non è in Tv con un suo programma, a eccezione di “Ilary”, la docu-serie sulla sua vita realizzata per Netflix, che è considerata la seconda parte di “Unica”, uscita un anno fa. Negli ultimi mesi le voci sul suo conto si sono sprecate, compresa quella relativa alla rottura dei rapporti con Silvia Toffanin, sua amica storica, che avrebbe poi influito sulla crisi con Mediaset.

Le due, in realtà, sono ancora legatissime, come hanno confermato recentemente qundo lei è stata ospite a “Verissimo”, così come non c’è alcuna rottura all’orizzonte con l’azienda. Anzi, a Cologno Monzese sono pronti a puntare ancora su di lei con un nuovo programma, che dovrebbe vedere la luce in primavera, subito dopo la fine del “Grande Fratello” (non ci sono ancora certezze sulla data). Si tratta di un reality game che potrebbe catturare l’interesse di chi ama il genere, ma con un occhio particolare ai rapporti che si formano in queste occasioni, a essere protagoniste saranno infatti le coppie.

Ilary Blasi sta per tornare sulle reti Mediaset: cosa farà

Affidare a una conduttrice un programma nuovo non può che essere la dimostrazione di come l’azienda creda in te, visto che non possono esserci certezze su quale possa essere il riscontro da parte del pubblico. Questa scelta fatta da Mediaset non può che essere la conferma di come il rapporto che unisce il Biscione a Ilary Blasi sia forte, a dispetto di chi sosteneva il contrario.

L’ex signora Totti sarà alla guida di “The Couple”, un format inedito per la Tv italiana, che vuole essere un mix tra relazioni competizioni, emozioni e colpi di scena. Insomma, non dovrebbe esserci certamente modo di annoiarsi. “I protagonisti di The Couple saranno personaggi noti e persone comuni – si legge nel comunicato che è stato diffuso -. Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere”. Ancora top secret i nomi dei concorrenti, ma tra i papabili sembrano esserci due personaggi che i telespettatori di Canale 5 conoscono bene, ovvero Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, coppia che si è da poco formata grazie a “Uomini e donne“.

Almeno per ora si sa davvero poco della formula, ma da quello che trapela la curiosità sembra essere già tanta. Si parla, infatti, di una serie di prove che potranno mettere in difficoltà i partecipanti, sia sul piano psicologico sia quello fisico, con il rischio concreto che anche la stabilità del loro rapporto possa essere in bilico. Uscirne indenni, al di là di chi vincerà (a stabilirlo sarà il televoto) non sarà quindi semplice.

In un primo momento si era ipotizzato che il reality game potesse andare in onda in primavera, ma non si può escludere la possibilità che Mediaset possa “tenerlo in caldo” per l’autunno, quando il numero di persone davanti alla Tv è in genere maggiore. Se così fosse, si dovrà capire se possa esserci un periodo di sosta per il “Grande Fratello”, che sembra essere ormai saturo, o se possa essere trasmesso in contemporanea, come accaduto in questa stagione per “La Talpa”, che non ha però convinto parte della critica. Ilary Blasi dovrebbe comunque tornare ancora alla guida di “Battiti Live” in estate, sempre al fianco di Alvin.