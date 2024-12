Iliad, il nuovo accordo fa felici anche gli utenti: miglioramento pazzesco

Novità in arrivo per tutti gli utenti Iliad: il nuovo accordo promette un miglioramento senza precedenti nei servizi offerti.

Negli ultimi anni il mercato della telefonia mobile italiana ha assistito ad una graduale rivoluzione legata all’introduzione dei servizi offerti da Iliad. La società francese, oggi leader del settore, rappresenta uno degli operatori mobile più apprezzati dagli utenti di tutta Europa.

Con una vasta gamma di servizi proposti e una politica caratterizzata da offerte estremamente accessibili, la società francese di telefonia vanta oggi un bacino d’utenza formato oggi da ben 11 milioni di clienti. I prezzi competitivi e i costi fissi, infatti, rappresentano il punto di forza principale dell’offerta Iliad.

La società francese, inoltre, sta attualmente ultimando la costruzione di una propria rete di ripetitori, contribuendo a garantire un servizio di elevata qualità. Le offerte di Iliad sono sempre in continuo miglioramento, come confermano le notizie delle ultime ore rilasciate dalla società francese.

Iliad verso un servizio migliorato: il nuovo accordo per i clienti

Il nuovo accordo siglato tra Iliad e Nokia rappresenta un passo avanti significativo nel settore delle telecomunicazioni italiane ed europee. Questa partnership strategica pluriennale, iniziata nel 2010, mira al potenziamento delle reti mobili 3G, 4G e 5G della società francese, con un occhio verso una connettività sempre più performante e nuove offerte. Secondo quanto emerso, l’accordo includerà operazioni anche nei territori delle Antille francesi e nelle isole dell’Oceano Indiano.

Nokia fornirà a Iliad le soluzioni ad alta efficienza energetica incluse nel portafoglio AirScale. In particolare, l’azienda è interessata a prodotti di baseband, radio Massive Mimo, Remote Radio Head e altre apparecchiature Core. Non solo, le tecnologie Nokia Core 4G/5G cloud-native e Ims Voice Core, consentiranno a Iliad di implementare in maniera rapida e sicura i nuovi servizi di rete senza limitazione alcuna.

“La collaborazione con Nokia, in essere da 14 anni, è stata fondamentale per la costruzione delle nostre reti mobili”, ha recentemente commentato Thomas Reynaud, Chief Executive Officer del Gruppo francese Iliad. Grazie ai nuovi accordi, la rete Iliad sarà in grado di offrire una maggiore velocità di connessione, con una copertura capillare in tutta Europa. La partnership sui due colossi informatici, inoltre, si basa sull’obiettivo comune di costruire reti sostenibili ad altre prestazioni anche nei luoghi più remoti del territorio italiano.