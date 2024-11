Iliad ti regala i biglietti della tua squadra del cuore: successo enorme per l’ultima iniziativa

Iliad ha lanciato un’interessante iniziativa per premiare gli appassionati di calcio: in palio ci sono i biglietti di partite importanti!

Il concorso chiamato “Vinci il Calcio con Iliad” permette di vincere i biglietti per alcune partite di rilievo: sfide che tutti gli appassionati di calcio vorrebbero poter vivere in prima persona, senza filtri, cioè come spettatori allo stadio. L’iniziativa, valida dal primo novembre 2024 al 31 marzo 2025, oltre ai biglietti per le partite, include pure maglie ufficiali firmate e palloni ufficiali.

La Iliad ha dunque voluto inaugurare questo concorso che ha subito fatto breccia nel cuore degli appassionati di calcio, e infatti sembra che in tanti stiano partecipando con al gioco. In ballo c’è l’opportunità di poter vivere l’emozione dello stadio, del tutto gratuitamente.

I biglietti che possono essere vinti con il concorso a premio sono quelli della Serie A, compresi quelli per la finale della Supercoppa EA SPORTS FC, che si giocherà anche quest’anno in Arabia Saudita. Il concorso promosso da Iliad Italia ne mette in palio 440, in tutto, per le partite di Serie. E poi ci sono altre tre coppie di biglietti per la finale della Supercoppa italiana. E poi?

Come si possono vincere i biglietti delle partite messi in palio da Iliad?

Ci sono anche sessanta maglie ufficiali della Serie A e cinque palloni ufficiali. Il gestore telefonico ha spiegato che nell’ambito del concorso si terranno cinque sotto-estrazioni a cadenza mensile. In ciascuna di esse saranno messi in palio tanti premi. Centoventi premi per la prima estrazione e ottanta premi per le ultime quattro estrazioni. Poi arriverà l’estrazione per la finale di Supercoppa. Il montepremi complessivo è superiore ai 150.000 euro.

Il concorso è ovviamente dedicato ai clienti della compagnia telefonica. Nella fattispecie agli utenti Iliad Mobile, Fibra e Iliad Business. Per partecipare al concorso “Vinci il Calcio con Iliad” bisogna visitare il sito web dedicato (vinciilcalcioconiliad.it), inserire i propri dati nel modulo, indicare la propria squadra del cuore e scegliere poi la partita a cui si vorrebbe assistere.

Partecipando entro il 24 novembre 2024 si ha però la possibilità di vincere i biglietti per la finale della Supercoppa. Solo chi ha un abbonamento attivo con Iliad (che il quarto operatore di telefonia mobile per quota di mercato, dopo TIM, Vodafone e Wind Tre) può partecipare all’iniziativa e avere la possibilità di vincere i premi offerti. Chi non è cliente, dovrebbe comprare una scheda e firmare un contratto per poi tentare la fortuna!