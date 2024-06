In fiamme veicolo a Terracina, indagano i carabinieri

Nella decorsa notte a Terracina (LT), i Carabinieri del locale dipendente N.O.R.M., sono intervenuti per un incendio.

Per cause in corso di accertamento, è andato a fuoco un veicolo, di proprietà di una società avente sede in Fiumicino (RM), in suo agli operai della stessa ditta che sono impegnati nei lavori di ristrutturazione della galleria “Tempio di Giove” sita in strada statale 7 variante Appia.

Le fiamme, che sono state domate da personale dei Vigili del Fuoco di Terracina (LT), hanno completamente distrutto il veicolo.

Sono in corso indagini per accertare le cause dell’incendio.