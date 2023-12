“In Mare per la Posidonia”, incontro di promozione e sensibilizzazione ambientale

“In Mare per la Posidonia”: obiettivo restaurare la vita e la biodiversità nel mare del Golfo di Gaeta. È stato il tema centrale dell’incontro di promozione e sensibilizzazione ambientale che si è tenuto presso la Sala Sicurezza del Palazzo comunale di Formia, che ha visto parti attive il Consorzio Turistico Città di Formia con il presidente Giuseppe Ferraro e l’associazione Golfo Vivo rappresentata da Giovanni Castorina, in stretta sinergia conl’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo. Un percorso programmatico virtuoso, preparatorio del convegno del prossimo 24 gennaio, per invertire la tendenza all’equilibrio dell’ecosistema con il comparto economico turistico.

Alla conferenza di presentazione l’assessore all’AmbienteEleonora Zangrillo, nel corso del suo intervento, ha plaudito l’unione tra le due associazioni che portano avanti il tema della sostenibilità ambientale e della tutela delle acque. “E’ una iniziativa che parte da lontano con studi ed incontri che si sono svolti con la provincia di Latina, i comuni costieri di Lazio e Campania, con Arpa Lazio e Campania e le stesse associazioni ambientaliste”. “Lo scorso 30 settembre – ha proseguito l’assessore – le due associazioni hanno organizzato una traversata a nuoto dal porticciolo romano a Vindicio, per affrontare, anche attraverso lo sport, il tema della sostenibilità ambientale e promozione della tutela del territorio e delle acque. Siamo lungo un percorso che ci porterà a raggiungere gli obiettivi ambientali di restauro delle biodiversità che hanno scadenze definite: 2030 e 2050”.