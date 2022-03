In possesso di 1kg di cocaina, arrestato 46enne

Proseguono con incisività i servizi posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Latina finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti,problematica abbastanza diffusa sul territorio e per la quale permane sempre molto alta l’attenzione dei Carabinieri.

Numerose le pattuglie impiegate giorno e notte per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati e controllare tutti i sottoposti alle misure alternative alla detenzione.

Nello specifico, nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un quarantaseienne di latina, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

I Carabinieri, nell’ambito della quotidiana attività info – investigativa sul territorio, avevano acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo potesse detenesse illecitamente droga. Pertanto, colto il momento opportuno, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare, all’esito della quale i militari hanno complessivamente rinvenuto, occultato all’interno di un marsupio chiuso in un cassetto, 1 Kg. di sostanza stupefacente tipo “cocaina”, suddivisa in 30 panetti nonché il materiale per il confezionamento delle dosi ed oltre 100€ in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

All’esito delle operazioni l’uomo, dichiarato in stato di arresto, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma in attesa di essere tradotto in carcere, dove attenderà il processo.

Nella stessa giornata, inoltre, i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale, unitamente a militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, col supporto di Militari Cinofili del Posto Fisso Carabinieri presso il 70° Stormo A.M. di Latina Scalo, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un quarantaseienne impiegato di Latina.

I Carabinieri, nell’ambito della quotidiana attività info – investigativa sul territorio, avevano acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo potesse detenesse illecitamente droga, armi e munizioni. Pertanto, si è proceduto a perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’interessato il quale, sin da subito, si è mostrato particolarmente agitato ed insofferente nei confronti degli operanti. Nel momento in cui i Carabinieri sono entrati nell’abitazione dell’uomo, il fiuto di Leroy, pastore tedesco effettivo al Posto Fisso Carabinieri di Latina Scalo, ha permesso di rinvenire, ben occultati in un mobile del salotto, complessivi 12 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, nonché materiale per pesare, tagliare e confezionare le dosi di sostanza stupefacente destinate alla vendita. Condotto in caserma, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, tradotto, in regime degli arresti domiciliari, presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria pontina.

L’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Latina rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini, specie per quanto concerne la tutela ed il rispetto delle misure per fronteggiare i reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti, specie tra i giovani.

Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati: è difatti fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.