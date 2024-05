In possesso di cuffie da dj rubate, denunciato 24enne

In data 20 maggio c.a. a Terracina (LT), i carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione, un cittadino classe 2000 residente a Terracina (LT).

Il predetto è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione locale presso la sua abitazione, di un paio di cuffie professionali da DJ, provento di furto poiché asportate in data 19 maggio c.a. in questo centro, a un cittadino classe 96 residente a Supino (FR).

La refurtiva, che è stata recuperata, è stata restituita all’avente diritto.