In possesso di telefoni rubati: denunciati

Nella giornata di ieri , in Mondragone (Ce), i carabinieri della locale tenenza, al termine di attività d’indagine delegate dall’a.g. di cassino, hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione, due persone.

In particolare le stesse, (un uomo ed una donna residenti nel suddetto comune casertano), a seguito di perquisizione personale e locale delegata dalla medesima A.G. ed effettuata con ausilio dei militari di quel reparto territoriale, sono stati trovati in possesso di due telefoni cellulari provento di furto consumato in Gaeta, il 20 settembre dell’anno 2020, posti sotto sequestro per gli accertamenti del caso.