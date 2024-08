Incendio in una palazzina, perde la vita un 60enne

Alle ore 00.30 del 30 agosto 2024, in Terracina, via del Fiume n. 27, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio all’interno dell’abitazione di una palazzina. Sul posto sono intervenuti immediatatamente i Carabinieri della Compagnia di Terracina ed i Vigili del Fuoco che si sono adoperati congiuntamente per far evacuare, mettendo in salvo, le persone che occupavano la palazzina ove si è sviluppato l’incendio.

Durante l’evento è stato rinvenuto, disteso a terra sul balcone dell’appartamento interessato dalle fiamme, il corpo esanime di una persona di 60anni proprietario dell’abitazione.

Sono state evacuate cinque abitazioni per un totale di 15 persone che hanno trovato ospitalità presso parenti e amici.

La salma è stata posta a disposizione dell’A.G. per l’esame autoptico. Indagini in corso da parte della Stazione Carabinieri di Terracina.