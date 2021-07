Incendio in una villa, anziana salvata dai Carabinieri

Nel corso del pomeriggio di ieri 28 luglio 2021, in Scauri di Minturno, per cause in corso di accertamento si sviluppava un incendio all’interno di una villa di proprietà di una signora 79enne.

I carabinieri della stazione di Scauri e della sezione radiomobile del norm della compagnia di Formia, prontamente intervenuti sul luogo dell’incendio, riuscivano a mettere in salvo la donna.

Le operazioni di spegnimento venivano effettuate dai vigili del fuoco di Gaeta.

Fortunatamente la signora non riportava traumi o lesioni mentre la struttura abitativa risulta seriamente danneggiata e quindi non agibile.