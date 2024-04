Incidente a Itri, motociclista finisce nella scarpata

Poco dopo le 16 di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Itri, via appia km 129,200, a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incidente stradale.

Sul posto, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Gaeta, constatava la presenza di una moto incidentata, per cause in fase di accertamento da parte delle ff.oo., e la conducente ferita in una scarpata che costeggiava la strada.

Essendo la zona scoscesa si è reso necessario l’intervento di soccorso tecnico urgente dei Vigili del Fuoco per recuperare la ragazza, straniera di circa 20 anni, la quale, dopo essere stata stabilizzata, veniva recuperata in sicurezza con tecniche saf dal personale dei Vigili del Fuoco intervenuto e consegnata al personale sanitario del 118.

Successivamente, la stessa, veniva trasferita in ospedale a Roma con eliambulanza.