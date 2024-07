Incidente a Sperlonga, due feriti

Nella mattinata odierna a Sperlonga (LT), nelle adiacenze del cimitero Comunale, si è verificato un sinistro stradale tra i veicoli.

Per cause in corso di accertamento i veicoli, che percorrevano l’arteria nello stesso senso di marcia, hanno impattato tra loro, terminando la corsa nelle adiacenze del muro di cinta del cimitero ivi presente.

I malcapitati, immediatamente soccorsi dal personale del 118 intervenuto, sono stati trasportati rispettivamente presso il nosocomio di Terracina (LT) e di Formia (LT).