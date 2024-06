Incidente a Sperlonga, ferito un centauro

Questa notte a Sperlonga (LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R.– Aliquota Radiomobile sono intervenuti su un sinistro stradale tra un motociclo di proprietà e condotta da un cittadino classe 96, residente in Minturno (LT) e un’autovettura di proprietà e condotto da un cittadino classe 62, residente in Melito di Napoli (NA) E UN’autovettura di proprietà e condotta da un cittadino classe 53, residente in Sperlonga (LT).

Per cause in corso di accertamento il motociclo, che stava percorrendo la strada Statale 213 Flacca con direzione Sperlonga (LT) – Gaeta (LT), ha invaso l’opposto senso di marcia andando a collidere contro le due autovetture che stavano percorrendo la stessa strada con direzione opposta.

A seguito dell’impatto, il centauro è stato trasportato, in codice rosso, presso il pronto nosocomio di Formia (LT) dal personale del 118 intervenuto, ove si trova ricoverato non pericolo di vita.