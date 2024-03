Incidente in solitaria, positivo a droga e alcol: denunciato

Nel corso della giornata del 8 marzo c.a. a San Felice Circeo (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà un cittadino classe 2004 residente a latina (LT) per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e sotto l’influenza dell’alcool.

Il predetto, in data 24 febbraio c.a., alla guida del proprio veicolo, era rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo e come accertato successivamente presso una struttura sanitaria, era alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche