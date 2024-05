Incidente in via Canzatora, centauro elitrasportato al Goretti

Alle 10 di questa mattina , sabato 25 maggio, i Vigili del Fuoco della sede di Gaeta sono intervenuti in via Calzatora a Formia , a seguito di segnalazioni giunte al NUE112, per un incidente stradale.

Giunto sul posto il personale VV.F. intervenuto ha rinvenuto una moto incidentata sulla sede stradale, prendendo atto che il motociclista, a seguito del sinistro, era finito fuori dalla strada cadendo e finendo la corsa in un alveo di un torrente asciutto, sotto di 5 metri circa .

Il malcapitato, che è rimasto ferito, è stato immediatamente soccorso e stabilizzato in attesa dei sanitari . Successivamente gli operatori VV.F. hanno proceduto al recupero in sicurezza del ferito e consegnato al personale del 118 che ha proceduto al trasferimento in eliambulanza presso l’ospedale di Latina.