Incidente stradale, camion di frutta finisce in una scarpata

Nella notte appena trascorsa dopo la mezzanotte, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Terracina a seguito segnalazioni di un incidente stradale.

Sul posto, presso lo svincolo tra la SS7 e la Terracina-Prossedi, la squadra territoriale VVF di Terracina constatava la presenza di un mezzo pesante, trasportante frutta, fuori strada per cause in fase di accertamento.

Il mezzo, dopo aver divelto il guard-rail, terminava la sua corsa nella scarpata sottostante lo svincolo stradale.

Subito, i vigili del fuoco iniziavano le operazioni di recupero dell’autista, originario di Napoli, dalla cabina del mezzo per poi lasciarlo in consegna al personale del 118.

Nel contempo si metteva in sicurezza il mezzo incidentato.

Sul posto, per le proprie competenze, anche la Polstrada.