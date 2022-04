Incidente stradale, ferito un ragazzo

Alle 2.30 circa del primo aprile i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel Comune di Sermoneta per un incidente stradale.

Sul posto, via Monticchio, una vettura incidentata, per cause in fase di accertamento da parte delle ff.oo., con al suo interno un ragazzo ferito.

Subito il nostro personale, in stretta collaborazione con i sanitari del 118, si adoperava per estrarre il ragazzo dalla vettura incidentata.

Poco dopo il ferito veniva estratto e consegnato definitivamente al 118.

Il sinistro risulta essere autonomo. Sul posto anche Carabinieri.