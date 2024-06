Incidente sul lavoro a Minturno, giovane muore schiacciato da trattore

Questa mattina, una tragica fatalità ha scosso la comunità di Minturno, in località Pulcherini, dove un giovane ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Alle prime ore del giorno, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del comando di Latina è stato allertato a seguito di una chiamata d’emergenza giunta al NUE 112, che segnalava il ribaltamento di un trattore agricolo.

Giunti sul posto, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Castelforte ha constatato la presenza di un trattore capovolto in un campo, sotto il quale si trovava una persona intrappolata. In collaborazione con il personale medico del 118, sono immediatamente iniziate le operazioni di soccorso per estrarre l’uomo dal pesante mezzo agricolo. Nonostante gli sforzi, i sanitari hanno dovuto constatare il decesso del giovane, un ventenne nato nel 2004 a Gaeta.

Le operazioni di sollevamento del trattore hanno richiesto il supporto di mezzi speciali: uno proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Latina e un altro dal Comando di Caserta, insieme a una ulteriore squadra dei Vigili del Fuoco proveniente da Mondragone. L’intervento è stato coordinato dal capo turno provinciale e dal Funzionario di servizio, assicurando una gestione efficiente delle complesse manovre necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici del giovane deceduto.

Sicurezza sul lavoro: un tema sempre attuale

Questo drammatico episodio riporta all’attenzione la cruciale importanza della sicurezza sul lavoro, soprattutto in ambito agricolo, dove l’uso di macchinari pesanti come i trattori può comportare rischi significativi. È fondamentale promuovere una cultura della prevenzione e del rispetto delle norme di sicurezza per evitare che simili tragedie possano ripetersi.

Le autorità competenti stanno già lavorando per fare luce su eventuali carenze o violazioni delle normative vigenti. Parallelamente, è necessario intensificare gli sforzi formativi e informativi per sensibilizzare tutti gli operatori del settore agricolo sui potenziali pericoli e sulle misure di protezione da adottare.

In memoria del giovane, la comunità di Minturno si stringe attorno ai familiari, con la speranza che questa tragedia possa servire da monito per prevenire ulteriori incidenti sul lavoro in futuro.