Incidente sul lavoro a Sermoneta, indagano i Carabinieri

Nella mattinata del 10 luglio c.a., a Sermoneta (LT) i Carabinieri della locale Stazione unitamente a personale Spesal della ASL di Latina, su richiesta pervenuta tramite richiesta del 112 per infortunio sul lavoro, sono intervenuti presso una società che si occupa di vendita, manutenzione e riparazione di macchine agricole.

Sul posto veniva accertato che un operaio durante le fasi di lavorazione relative al suo incarico, mentre era intento alla smerigliatura di un oggetto metallico, aveva urtato violentemente con la mano destra la smerigliatrice procurandosi una profonda ferita alla mano destra successivamente medicata dai sanitari del nosocomio di Latina.

Sono in corso accertamenti per verificare le responsabilità.