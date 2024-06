Incidente sull’Appia, un morto e un ferito grave

Nella serata del 18 giugno c.a. a Terracina (LT), i Carabinieri del dipendente Aliquota Radiomobile di Terracina (LT), intervenivano per un sinistro stradale avvenuto in via Appia che ha coinvolto due autovetture.

La prima autovettura, di proprietà e guidata da un cittadino classe 70 residente a Terracina (LT) con a bordo un cittadino classe 77 residente a Terracina (LT), stava circolando sulla via appia con direzione di marcia Latina – Terracina, quando, per cause in corso di accertamento, ha invaso il senso opposto di marcia e ha urtato la parte posteriore sinistra dell’altro veicolo di proprietà e guidato da una cittadina classe 84 residente a Terracina (LT) con a bordo le sue due figlie minori, che stava circolando nel senso opposto di marcia e che stava svoltando a destra.

Nell’occorso il passeggero della prima autovettura, è deceduto sul colpo.

Il 54enne invece, è stato trasportato presso il nosocomio di Terracina con ferite gravi.

La conducente dell’altro veicolo invece ha riportato ha riportato lievi ferite mentre le figlie fortunosamente sono rimaste illese.