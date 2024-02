Incontro con l’autore. A Gaeta il fantasiologo Massimo Gerardo Carrese

Venerdì 9 febbraio ore 18:00 presso la libreria Il Sole e la Cometa presentazione de Il grande libro della fantasia, pubblicato da Il Saggiatore. Un’opera che studia gli aspetti scientifici e umanistici della fantasia. Milena Mannucci dialoga con l’autore.

Italo Calvino, commentando Dante Alighieri, scriveva che la fantasia è un posto dove ci piove dentro ma che cos’è la fantasia? Quali le differenze con l’immaginazione? Che cos’è la creatività? Chi ha più fantasia, gli adulti o i bambini, le donne o gli uomini? La fantasia è democratica? Quali i rapporti tra fantasia e intelligenza artificiale? Lo studioso Massimo Gerardo Carrese, fantasiologo di professione è impegnato da oltre vent’anni nello studio della fantasiologia e ha scritto Il grande libro della fantasia per provare a rispondere a queste e a tante altre domande. Pubblicato da il Saggiatore, Il grande libro della fantasia rappresenta un esercizio finora irrealizzato: fare dei processi creativi una storia da raccontare e una scienza da applicare. Dai Dialoghi di Platone alle opere di Bruno Munari, fino alle sfide dell’intelligenza artificiale, Carrese esplora il concetto della fantasia da un punto di vista scientifico e umanistico, ludico e artistico.

Citato in Enciclopedia Treccani Online, e recentemente anche su Il Sole 24ore e Internazionale, Massimo Gerardo Carrese è autore di pubblicazioni e documentari sul tema fantasia-immaginazione-creatività. È scrittore, musicista, anagrammista, consulente, lavora presso scuole di ogni ordine e grado, in ambito universitario e sociale, è direttore artistico del Festival Fantasiologico. Dialoga con l’autore Milena Mannucci, venerdì 9 febbraio alle ore 18:00 a Gaeta presso la Libreria Il Sole e la Cometa, via Mazzini 14. Ingresso libero.