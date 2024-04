Incontro letterario con Silvana Severino a Formia

Domenica 7 aprile alle 17:30 presso il Salotto letterario Koiné in Via Lavanga 175 a Formia si terrà la presentazione del libro “Figli” di Silvana Severino, edito da Scatole parlanti. Un caleidoscopio di emozioni, uno scavo profondo e accurato dell’essere figli, ma anche genitori, anime vaganti – come suggerisce il titolo di uno dei racconti – travolte da esistenze imprevedibili e complesse. Una articolata geografia dei sentimenti che permette alla scrittrice di costruire, in alcuni racconti, una mappa dei luoghi affettivi, riferiti al territorio pontino, ma al tempo stesso mantenere una universalità dei temi e delle vicende che consente a lettori di ogni età di ritrovarsi, commuoversi fino alle lacrime, sorridere di tenerezza, indignarsi. Ogni racconto è un cortometraggio pieno di significato con scene nitide, personaggi in carne e ossa con cui è facile empatizzare, tanto da far venire voglia di stringere la loro mano, abbracciarli o scuoterli per riportarli alla vita. Un’ottima struttura narrativa permette di passare dalla prima alla terza persona con elasticità, aspetto che rivela la grande capacità dell’autrice di “mentalizzare”, riconoscere stati mentali altrui, comprendere gli stati emotivi e stabilire un “rapport”, una relazione di fiducia.