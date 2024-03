In data 09 marzo c.a. a Fondi (LT), i Carabinieri della locale Tenenza, a conclusione di accertamenti scaturiti da una denuncia-querela sporta da una cittadina classe 99 residente a Fondi (LT), hanno deferito in stato di libertà un cittadino classe 78 residente a Fondi (LT) per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.

Il predetto, è ritenuto responsabile di aver fraudolentemente effettuato alcuni acquisti con la carta di credito della vittima, che era stata smarrita da quest’ultima per un totale di euro 44,00.